Компания SpaceX сообщила, что вторым членом экипажа для гражданской миссии в космос будет помощница врача Хейли Арцено. У нее в левой ноге некоторые кости заменены на протезы, все из-за рака костей, который девушке диагностировали в детстве. Она станет первым человеком с протезированной частью тела, которая побывает в космосе.

Никогда не была космонавтом, – Хейли Арцено

В Хейли Арцено диагностировали рак костей, когда ей было 10 лет. Она лечилась в госпитале Сент-Джуд. Лечение было тяжелым – девушке делали химиотерапию, а также прооперировали, поставив протез.

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После операции Хейли не могла поднять ногу, а тем более ходить без костылей. Девушка училась банально держать равновесие, а потому никогда и подумать не могла, что будет возможность стать космонавтом.

К этой миссия я никогда не была бы космонавтом. Миссия открывает возможности космических путешествий для людей, которые физически не совершенны,

– сказала Хейли Арцено.

Лечение завершилось успешно и девушка впоследствии получила степень бакалавра по испанскому языку и степень ассистента врача. Сейчас она работает в том же госпитале Сент-Джуд – пытается спасти детей, у которых диагностировали лейкемию или лимфому.

Предложение стать космонавткой Арцено получила в начале января 2021 года. Согласилась не сразу – сначала обсудила новость с братом и его женой, они аэрокосмические инженеры. Сразу после этого приняла решение согласиться.

Хейли Арцено рассказала, что вовсе не волнуется перед миссией, ведь доверяет инженерам.

"Представлять людей, больных раком, и тех, кто поборол недуг – это невероятная честь. Когда вы лечитесь, вы очень сосредоточены на повседневной жизни. Тогда очень трудно смотреть в будущее. Я надеюсь, что эта миссия позволит им представить свое будущее" – заверила Хейли.

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Возможность принять участие в миссии еще

SpaceX выбирает еще 2 члена экипажа. Они также будут обычными людьми, а не профессиональными космонавтами. Чтобы стать один из членов экипажа, необходимо выполнить определенные условия:

одного выберут среди тех, кто сделает пожертвование госпиталю , сумма должна быть не менее 10 долларов;

, сумма должна быть не менее 10 долларов; еще одного – среди пользователей платформы Shift4Shop.

Также важное требование – нужно быть резидентом Соединенных Штатов.

Экипаж пройдет специальную подготовку на стрессоустойчивость и готовность к чрезвычайным ситуациям. Также людей будут учить, как проживать в условиях гравитации.

Что известно о миссии