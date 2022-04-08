Как сообщает 24 канал , запуск, который пройдет на несколько дней позже, чем ожидалось, после задержки "мокрой генеральной репетиции" NASA Artemis 1, предпримет первую пилотируемую миссию, организованную техасской компанией Axiom Space.

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О миссии Ax-1

Ax-1 отправится с 10-дневной миссией на космическую станцию. Командовать экипажем будет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. Миссия также доставит на МКС коммерческих пассажиров:

Ларри Коннора,

Марка Пати

и Эйтана Стиббе.

Когда стартует миссия

Ax-1 должен быть запущен сегодня, 8 апреля, в 7:45 утра по восточному поясному времени (14:45 по Киеву) с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди NASA на космическом побережье Флориды. Экипаж улетит на борту корабля SpaceX Crew Dragon на ракете Falcon 9 .

Вы можете просмотреть запуск в прямом эфире прямо непосредственно на странице SpaceX на YouTube, или прямо здесь на видео ниже.

Трансляция запуска миссии Ax-1: смотрите видео

Что будет после запуска

Ax-1 состыкуется с космической станцией завтра (9 апреля) примерно в 7:30 по восточному поясному времени (11:30 по Гринвичу). Миссия продлится 10 дней, восемь из которых экипаж проведет на борту космической станции. Это будет первая миссия с экипажем Axiom Space, а также первая частная миссия на станцию.

Коммерческие члены экипажа, которые, как считается, заплатили около 55 миллионов долларов каждый за свои места, не просто будут развлекаться. Они будут нести с собой припасы и эксперименты для космической станции.

Кроме этого, будет проведен ряд экспериментов, включающих применение "мозговой гарнитуры" от израильского стартапа, целью которого является изучение того, как мозг реагирует на космический полет и жизнь в космосе, а также другое научное оборудование от некоммерческого фонда Рамона.

Специалист миссии Стиббе доставит с собой эти эксперименты от имени фонда, соучредителем которого является он сам, в память своего друга, израильского астронавта Илана Рамона, погибшего на борту космического корабля "Колумбия" во время трагического завершения миссии в 2003 году. Стиббе станет вторым израильтянином, достигшим орбиты; Рамон был первым.

Планы Axiom Space на орбите

Миссия Axiom Ax-1 – первая крупная миссия компании, но она является частью более масштабного плана создания коммерческой космической станции на орбите. Компания уже приступила к строительству первой в мире коммерческой космической станции.