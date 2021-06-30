Детали миссии SpaceX
Ракета Falcon 9 с 88 малыми спутниками должна была стартовать в 14:56 по местному времени (21:56 по Киеву) с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде. За несколько секунд до старта обратный отсчет был прерван, а через пару минут представитель SpaceX объявил о том, что пуск переносится на сутки.
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Такое решение приняли из-за замеченного самолета в свободной от полетов зоне. Согласно имеющимся данным, следующая попытка запустить Falcon 9 состоится 30 июня в 21:56 по киевскому времени.
Реакция Илона Маска
Глава SpaceX Илон Маск подтвердил в своем аккаунте в сети Twitter, что причиной отмены пуска ракеты стал самолет.
К сожалению, сегодняшний пуск отменен, поскольку самолет вошел в "запретную зону", которая неоправданно огромная. Человечество просто не может стать космической цивилизацией без серьезной реформы регулирования. Нынешняя регулирующая система несовершенна,
– написал Маск.
С помощью этого пуска SpaceX планирует вывести на орбиту 88 спутников в рамках своей коммерческой программы.
На борту Falcon 9 находится:
- 3 спутника связи Starlink;
- мини-спутники Satellogic;
- мини-спутники Агентства перспективных исследовательских проектов (DARPA)
- мини-спутники Агентства космического развития США;
- а также мини-спутники других компаний в общем количестве 85 штук.