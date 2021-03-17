Тестовый полет космического корабля Starship SN10 можно назвать успешным. Корабль совершил запланированный полет и сел на площадку, хоть и со слишком большой скоростью. В итоге это привело к взрыву корабля через 8 минут после окончания испытательного полета.

Сейчас компания уже готовит очередную версию корабля Starship SN11 к испытательному полету на 10 километров. Вместе с тем SpaceX решила показать видео полета предыдущего тестового экземпляра своего флагманского космического корабля.

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Полет Starship SN10: видео SpaceX

На видео можно рассмотреть космический корабль с разных сторон.

"Starship SN10 успешно поднялся, сбросил топливо, переориентировался для входа в атмосферу и активного аэродинамического контролируемого снижения. Двигатели Raptor SN10 снова заработали, чтобы выполнить маневр переориентации при посадке, прежде чем успешно приземлиться на посадочной платформе", – говорится в описании к видео.

Впечатляющий полет Starship SN10: смотрите видео