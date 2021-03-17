SpaceX опубликовала захватывающее видео с полетом космического корабля Starship SN10
Тестовый полет космического корабля Starship SN10 можно назвать успешным. Корабль совершил запланированный полет и сел на площадку, хоть и со слишком большой скоростью. В итоге это привело к взрыву корабля через 8 минут после окончания испытательного полета.
Источник:24 канал
Сейчас компания уже готовит очередную версию корабля Starship SN11 к испытательному полету на 10 километров. Вместе с тем SpaceX решила показать видео полета предыдущего тестового экземпляра своего флагманского космического корабля.
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Полет Starship SN10: видео SpaceX
На видео можно рассмотреть космический корабль с разных сторон.
"Starship SN10 успешно поднялся, сбросил топливо, переориентировался для входа в атмосферу и активного аэродинамического контролируемого снижения. Двигатели Raptor SN10 снова заработали, чтобы выполнить маневр переориентации при посадке, прежде чем успешно приземлиться на посадочной платформе", – говорится в описании к видео.
Впечатляющий полет Starship SN10: смотрите видео
- Тем временем специалисты SpaceX закрепляют на новый прототип плитки теплоизоляции. Их стало заметно больше – они необходимы для того, чтобы рассеивать тепло во время трения корабля о воздух. Следующие прототипы будут наращивать количество плиток. В будущем ими может быть покрыта значительная часть Starship, ведь он будет тормозить о воздух во время входа в атмосферу после возвращения корабля с орбиты.
- Среди прочего, Илон Маск отметил, что в SpaceX учли результаты полета прототипа Starship SN10 и внесли необходимые изменения в конструкцию корабля SN11.
- Также Маск озвучил причину взрыва Starship SN10 после посадки. Причиной стало попадание гелия из топливного бака. Из-за этого приземление осуществлялось на скорости 10 км/ч.
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