SpaceX опрокидывает ресурсы на кибербезопасность, чтобы устранить препятствия в работе Starlink

Илон Маск рассказал о попытках "глушить" сигналы Starlink вблизи зон боевых действий. Глава SpaceX подчеркнул, что компания "переориентируется на киберзащиту и преодоление глушения сигналов" путем незначительных задержек в работе над Starship и Starlink V2.

В серии ночных твитов Маск, основатель и исполнительный директор SpaceX заявил, что компания опрокидывает свои ресурсы в ответ на глушение терминалов Starlink в Украине. Недавнее обновление программного обеспечения Starlink уже успешно "преодолеет препятствия", добавил он.

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Эти шаги были сделаны через неделю после того, как Маск ответил по просьбе вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова. Министр цифровой трансформации Украины попросил предоставить услугу Starlink в стране, чтобы обеспечить доступ в интернет, если Россия отключит другие линии связи.

26 февраля услуга Starlink была запущена в стране, а за два дня в Украину прибыла первая партия, состоящая, по меньшей мере, из нескольких десятков терминалов Starlink.

Ни SpaceX, ни представители правительства Украины не сообщают, сколько именно терминалов Starlink активно в стране.

3 марта Маск написал в Твиттере, что SpaceX внесла другие изменения в программное обеспечение, чтобы снизить энергопотребление терминала, позволив ему питаться от прикуривателя в автомобиле и обеспечив роуминг на движущихся транспортных средствах.

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