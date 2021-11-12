SpaceX обновила оборудование для спутникового интернета Starlink: что изменится

Компания SpaceX представила второе поколение тарелки для приема сигнала спутникового интернета Starlink. Отмечается, что новая тарелка компактнее и легче по сравнению с оригинальной моделью.

Чем отличается новая антенна от старой

В Starlink отмечают, что новая тарелка имеет прямоугольную форму, а ее вес снизился до 4 килограммов (вес оригинальной версии составляет около 7 килограммов и она круглая). Новая версия оборудования также имеет маршрутизатор MU-MIMO 3x3. Благодаря этому она способна одновременно передавать данные через три канала на три разных устройства без перегрузки сети. В оригинальной версии использовался маршрутизатор MU-MIMO 2x2 на два канала передачи.

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Антенна Starlink второго поколения / Фото SpaceX

Новый Wi-Fi-модем

У оборудования Starlink второго поколения разъем питания непосредственно встроен в сам модем. При необходимости использования стороннего Wi-Fi-маршрутизатора или нескольких точек доступа придется купить официальный адаптер в магазине Starlink Shop.



Обновленный Wi-Fi-модем для новой антенны / Фото SpaceX

Другие различия

Одним из недостатков второго поколения спутниковой тарелки Starlink является отсутствие встроенного в нее разъема LAN – у первого поколения он есть. Для новой версии тарелки компания предлагает приобрести специальный адаптер через официальный онлайн-магазин.

Общие характеристики

Первое и второе поколения тарелок Starlink способны работать при температурах от -30 до +50 градусов по Цельсию. Диапазон рабочих температур Wi-Fi-роутеров и блоков питания устройств внутри помещений составляет от 0 до +30 градусов по Цельсию. Компания указывает, что при экстремально низких или высоких температурах производительность сети может немного снижаться.

Ранее SpaceX сообщила, что за неделю способна выпускать околопервого поколения. Новую модель планируется выпускать в таком же объеме. Правда, этому всячески мешает дефицит компонентов. Цена тарелки Starlink нового поколения осталась неизменной и составляет 499 долларов. Компания также ежемесячно взимает 99 долларов за услуги спутникового интернета.