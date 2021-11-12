Чем отличается новая антенна от старой

В Starlink отмечают, что новая тарелка имеет прямоугольную форму, а ее вес снизился до 4 килограммов (вес оригинальной версии составляет около 7 килограммов и она круглая). Новая версия оборудования также имеет маршрутизатор MU-MIMO 3x3. Благодаря этому она способна одновременно передавать данные через три канала на три разных устройства без перегрузки сети. В оригинальной версии использовался маршрутизатор MU-MIMO 2x2 на два канала передачи.

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Антенна Starlink второго поколения / Фото SpaceX

Новый Wi-Fi-модем

У оборудования Starlink второго поколения разъем питания непосредственно встроен в сам модем. При необходимости использования стороннего Wi-Fi-маршрутизатора или нескольких точек доступа придется купить официальный адаптер в магазине Starlink Shop.



Обновленный Wi-Fi-модем для новой антенны / Фото SpaceX

Другие различия

Одним из недостатков второго поколения спутниковой тарелки Starlink является отсутствие встроенного в нее разъема LAN – у первого поколения он есть. Для новой версии тарелки компания предлагает приобрести специальный адаптер через официальный онлайн-магазин.

Общие характеристики

Первое и второе поколения тарелок Starlink способны работать при температурах от -30 до +50 градусов по Цельсию. Диапазон рабочих температур Wi-Fi-роутеров и блоков питания устройств внутри помещений составляет от 0 до +30 градусов по Цельсию. Компания указывает, что при экстремально низких или высоких температурах производительность сети может немного снижаться.

Ранее SpaceX сообщила, что за неделю способна выпускать около 5 000 тарелок Starlink первого поколения. Новую модель планируется выпускать в таком же объеме. Правда, этому всячески мешает дефицит компонентов. Цена тарелки Starlink нового поколения осталась неизменной и составляет 499 долларов. Компания также ежемесячно взимает 99 долларов за услуги спутникового интернета.