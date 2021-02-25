SpaceX провела огневые испытания трех двигателей Raptor очередного прототипа корабля Starship, предназначенного для запуска на высоту более 10 км. Двигатели зажглись и проработали несколько секунд. Специалисты обнаружили неисправность одного из двигателей после испытания.

Перед этим очередная попытка огневых испытаний была прервана прямо перед загрузкой топлива в космический аппарат. SpaceX удалось быстро решить выявленные проблемы. Впрочем, SN10 еще может повторить судьбу прототипа SN9, который четыре недели проходил различные огневые испытания, прежде чем, наконец, был допущен к полету.

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Сложно сказать, насколько успешным был тест. Наблюдения на большом расстоянии не дают возможности понять, прошло ли все гладко или наблюдались какие-то проблемы. Исполнительный директор SpaceX Илон Маск так прокомментировал прошедшие огневые испытания.

Один из двигателей вел себя подозрительно, так что мы его заменяем.

Поэтому перед запуском SpaceX придется провести как минимум еще один тестовый запуск двигателей SN10.

Предстоящем запуске Starship

Это будет третий пуск Starship на высоту 10 км с попыткой возврата и реактивной посадки. Все этапы предварительных испытаний SN8 и SN9 прошли хорошо, за исключением пресловутой посадки – прототипы разбились об свои посадочные площадки, взорвавшись яркими огненными шарами.

Кстати, SpaceX на основании испытаний SN8 и SN9 внесла улучшения в Starship SN10, благодаря чему шанс успешной посадки удвоился: согласно оценке Маска, теперь он составляет около 60%. При запуске SN8 руководитель компании говорил, что шансы на успех – один к трем.

Для чего SpaceX так часто запускает Starship, если они разбиваются

Эти тестовые полеты являются важной частью развития проекта Starship, который SpaceX рассматривает как средство, способное сделать возможной колонизацию Марса, упростить полеты на Луну и буквально за час доставлять людей из одной части земного шара на противоположную. Похожий цикл разработки ракет имеет каждая компания или космическое агентство, однако все эти моменты не афишируются, тогда как SpaceX разрабатывает Starship просто под открытым небом.

Окончательная версия Starship получит шесть двигателей Raptor (против трех в текущих прототипов). Система будет состоять из двух полностью поворотных частей: самого корабля высотой 50 метров и огромной 70-метровой ракеты Super Heavy, которая получит около 30 двигателей Raptor.