Ракета SpaceX Falcon 9 вывела во вторник утром очередную партию из 60 спутников в рамках миссии Starlink на низкую околоземную орбиту. К сожалению первая ступень не смогла совершить успешную посадку на плавучей платформе в море.

Двухступенчатая ускоритель Falcon 9 взлетел с космического стартового комплекса на мысе Канаверал. Примерно девять минут после старта первая ступень ракеты вернулась на Землю, чтобы сделать шестую посадку на беспилотную платформу SpaceX Of course i still love you в Атлантическом океане, но не смогла успешно сесть.

Интересно NASA выбрало SpaceX для доставки первых модулей лунной станции Lunar Gateway на орбиту

Похоже, сегодня мы не приземлились на платформу Of course i still love you. Очень жаль, что не удалось вернуть этот ускоритель, но наша вторая ступень все еще находится на заданной траектории.

– сказала инженер-технолог SpaceX Джессика Андерсон.

Сколько запусков отработала ракета-носитель, которую не удалось посадить

Изначально планировалось, что запуск SpaceX состоится в понедельник утром, но из-за плохой погоды он был отложен. По плану это была последняя миссия данной первой ступени Falcon 9 B1059.



Фантастическое фото: старт ракеты Falcon 9 ВИЖ SpaceX / Фото SpaceX

Ранее она уже дважды доставляла на Международную космическую станцию грузы в капсуле Dragon (CRS-19 в декабре 2019 года и CRS-20 в марте 2020 года), выполнила миссию Starlink в июне прошлого года, выводила спутник наблюдения Земли для Аргентины (SAOCOM - 1B в августе 2020 года) и спутник-шпион для правительства США в рамках миссии NROL-108 в декабре.

Особенности запуска ракет SpaceX

SpaceX стремится возвращать первые ступени своих ракет Falcon 9 для повторного использования, но компания неоднократно заявляла, что доставка полезной нагрузки на орбиту всегда является первоочередной задачей. Вместе с тем компания успешно справляется с возвращением подавляющего большинства первых ступеней ракет, а аварии во время их возвращения – крайне редкое явление. Возвращение первых ступеней ракет является одним из решающих факторов существенного удешевления запусков для заказа.



Ракета Falcon 9 на фоне Луны / Фото SpaceX

Кстати, SpaceX также пытается ловить обтекатели ракет для их повторного использования. Сейчас в Атлантике находятся две специально оборудованных лодки SpaceX GO Microsoft. Tree и GO Microsoft. Chief – они займутся выловом двух частей носового обтекателя ракеты в специальную сетку. Иногда SpaceX ловит падающие обтекатели прямо в воздухе, но это зависит от ветра и погоды.

Следующий запуск SpaceX

Этот запуск был первым из двух запланированных миссий Starlink на неделе – еще 60 спутников должны отправиться на орбиту в среду 17 февраля на другой ракете Falcon 9. Такая быстрая последовательность связана с тем, что SpaceX пришлось несколько менять расписание миссий Starlink из-за проблем, связанных как с погодой, так и с оборудованием. Starlink 17 будет доставлена на орбиту с помощью другого часто используемого ускорителя B1049 – миссия несколько раз откладывалась.

Рост созвездия Starlink

Благодаря этому запуску SpaceX теперь имеет на орбите более 1000 спутников Starlink. Но впереди еще много запусков: стартовая группировка SpaceX Starlink будет состоять из 1440 спутников, и компания уже подала запрос на вывод еще десятки тысяч аппаратов. SpaceX уже начала предлагать услуги спутникового интернета всем желающим в рамках бета-тестирования (при наличии возможности подключения).