SpaceX наконец запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами к МКС

Космическая компания Илона Маска SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Crew-3. Ракета Falcon 9 стартовала с Космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал в 21.03 по североамериканскому восточному времени (04:03 по Киевскому времени).

Полет несколько раз переносили

Полет в рамках миссии Crew-3 должен был состояться еще 31 октября, однако его переносили несколько раз на более поздние сроки. Сперва запуску помешали неблагоприятные погодные условия и его перенесли на 3 ноября, затем пуск отсрочили из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа и лететь миссия должна была 7 ноября. Еще раз полет перенесли снова из-за плохой погоды и наконец ракета успешно стартовала 11 ноября.

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Интересная информация о миссии Crew-3

В рамках миссии к Международной космической станции отправился экипаж из четырех астронавтов. В корабле Crew Dragon отправились трое астронавтов NASA: Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, и один немецкий астронавт Маттиас Маурер. На МКС экипаж будет находиться до весны 2022 года.



Астронавты Crew - 3 / Фото SpaceX

Стыковка корабля со станцией запланирована на 12 ноября в 02:10 по киевскому времени. Там астронавтов встретит текущая смена МКС: Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ванде Хей.

Корабль, на котором астронавты полетели к МКС стартовал впервые. До этого его нигде не использовали.

Полное название корабля Crew Dragon Endurance (Выносливость), а номер конфигурации – C210.

(Выносливость), а номер конфигурации – C210. Астронавт Раджа Чари отметил, что название корабля чествует команду SpaceX и NASA, которая построила его и тренировала астронавтов. Название также чествует Endurance, корабль, который использовался имперской трансантарктической экспедицией Шеклтона. Трехмачтовое судно затонуло в 1915 году после того, как его сковал лед Антарктиды.

Европейский сегмент миссии называется "Космический поцелуй".

Напомним, что экипаж миссии Crew – 2 вернулся на Землю 9 ноября – в NASA отметили, что промежуток между приводнением и запуском оказался