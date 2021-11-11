Полет несколько раз переносили

Полет в рамках миссии Crew-3 должен был состояться еще 31 октября, однако его переносили несколько раз на более поздние сроки. Сперва запуску помешали неблагоприятные погодные условия и его перенесли на 3 ноября, затем пуск отсрочили из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа и лететь миссия должна была 7 ноября. Еще раз полет перенесли снова из-за плохой погоды и наконец ракета успешно стартовала 11 ноября.

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Интересная информация о миссии Crew-3

В рамках миссии к Международной космической станции отправился экипаж из четырех астронавтов. В корабле Crew Dragon отправились трое астронавтов NASA: Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, и один немецкий астронавт Маттиас Маурер. На МКС экипаж будет находиться до весны 2022 года.



Астронавты Crew - 3 / Фото SpaceX

Стыковка корабля со станцией запланирована на 12 ноября в 02:10 по киевскому времени. Там астронавтов встретит текущая смена МКС: Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ванде Хей.

Напомним, что экипаж миссии Crew – 2 вернулся на Землю 9 ноября – в NASA отметили, что промежуток между приводнением и запуском оказался самым коротким в истории.