SpaceX начнет добывать ракетное топливо прямо из воздуха

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания приступит к переработке углекислого газа в ракетное топливо. Новая технология позволит космической компании решить ряд непростых задач.

По мнению Маска, такая технология особенно полезна в перспективе – для полетов на Марс. Марсианская атмосфера состоит преимущественно из углекислого газа, поэтому астронавты всегда будут иметь "под рукой" ресурс для создания ракетного топлива.

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SpaceX начинает программу по извлечению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если заинтересованы,

– заявил Маск в своем твиттере.

Илон Маск – человек года

Накануне журнал Time назвал Илона Маска "человеком года".

За поиск решений от экзистенциального кризиса, за воплощение возможностей и рисков в эпоху технологических титанов, за реализацию смелых и революционных преобразований общества Илон Маск награждается премией "Человек года" по версии Time,

– сообщило издание.

Напомним, что одним из амбициозных планов миллиардера является освоение Марса. Ранее бизнесмен заявлял о планах высадки человека на Красную планету уже к 2026 году.