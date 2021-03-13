Компания SpaceX продолжает увеличивать созвездие спутников Starlink, которое будет состоять из тысяч спутников и предоставлять услуги доступа к интернету в самых отдаленных уголках планеты. Бета-тестирование службы постоянно расширяется и недавно было запущено в Германии и Новой Зеландии.

Расширение программы бета-тестирования "Лучше, чем ничего" на Германию и Новую Зеландию произошло после недавнего запуска 60 спутников Starlink.

Интересно SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Это уже вторая миссия Starlink, запущенная компанией SpaceX в этом месяце и шестая за год. Ожидается, что до конца марта состоится еще два запуска с выводом еще 120 новых спутников: Starlink-21 и Starlink-22.

Чем особенный спутниковый интернет Starlink

На сегодня Starlink предлагает самое многочисленное созвездие спутников, которые обеспечивают работу спутникового интернета по всему миру. Сейчас на орбите Земли находится более 1000 спутников Starlink. Клиенты Starlink, участвующие в программе бета-тестирования, получают комплект, состоящий из антенны и маршрутизатора Wi-Fi для беспроводного подключения к спутниковому интернету. В США стартовый комплект стоит 500 долларов при ежемесячной абонентской плате 100 долларов.



Комплект Starlink: антенна и Wi-Fi роутер / Фото rwinkle

Сейчас SpaceX уже предоставляет интернет-услуги Starlink в США, Канаде, Великобритании и Франции. Компания заявляет, что бета-версия должна обеспечивать скорость от 50 до 150 Мбит/с с задержками в пределах 20-50 мс. В планах SpaceX построение завода Starlink в Техасе, а также развернуть спутниковые услуги до конца года в 25 странах. Кроме того компания недавно подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету движущихся объектов.