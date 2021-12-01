SpaceX начала тестирование спутникового интернета Starlink в самолетах

Подразделение Starlink, занимающееся в компании SpaceX построением спутниковой сети для обеспечения глобального спутникового доступа к интернету, начало тестировать свои терминалы на нескольких самолетах авиакомпаний-партнеров. Оператор намерен обеспечить авиалайнеры интернетом "настолько скоро, насколько это возможно".

В настоящее время Starlink ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями о предоставлении широкополосного интернета пассажирам во время полетов. Если переговоры будут успешными, компания станет прямым конкурентом Viasat, Intelsat, Telesat и другим провайдерам, которые предоставляют подобные сервисы.

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Спутники Starlink

Starlink выпускает по шесть спутников каждую неделю на заводе близи Сиэтла, постепенно осуществляется переход на производство более современных версий космической техники. О результатах тестирования и стадии, на которой находятся переговоры, будет объявлено позже.

Space Exploration Technologies Corp. (официальное название SpaceX), работает над созданием группировки из более 30 000 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета по всему миру.

SpaceX угрожает банкротство

В понедельник в блоге Space Explored появилась информация о том, что основатель SpaceX Илон Маск поднял вопрос о возможности подачи заявки на банкротство во внутренней служебной записке.

Маск считает, что SpaceX грозит банкротство, если компания не сможет решить проблемы с производством двигателей Raptor, которые являются основой новейшей и самой большой ракеты компании – Starship. Ракета, в частности, необходима для вывода на орбиту грузов, в том числе и спутников связи нового поколения Starlink.