Президент компании SpaceX отметила, что стабильное покрытие во всем мире будет обеспечено уже в сентябре, но затем компания должна будет получить все необходимые регуляторные разрешения.

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Мы успешно подготовили 1 800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, мы получим постоянное глобальное покрытие, поэтому это должно произойти приблизительно в сентябре,

– рассказала Гвен Шотвелл, президент компании SpaceX.

После вывода на орбиту необходимо получить разрешения для оказания услуг телекоммуникационной связи в каждой стране. Всего компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч спутников стоимостью около 10 миллиардов долларов.

На сегодняшний день бета-версией интернета Starlink могут пользоваться в 11 странах.

Когда начнется тестирование Starlink в Европе

Еще в ноябре 2020 года Маск подчеркивал, что тестирование интернета Starlink в Европе начнется в феврале-марте 2021 года. Но пока Starlink работает только в 11 странах, включая США, Канаду и Австралию.

Технические ограничения спутникового интернета:

скорость загрузки составляет около 135 Мбит/с;

скорость отдачи – 25 Мбит/с;

пока сигнал достаточно нестабильный;

антенны Starlink могут перегреваться.

Стоит отметить, что чем больше спутников компания выведет на орбиту – тем лучше и стабильнее будет сигнал. В США компания подала заявку на разрешение для подключения 5 миллионов терминалов, пока же на подключение к Starlink существует очередь из 500 тысяч потенциальных пользователей.