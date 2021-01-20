В прошлом году компания Илона Маска SpaceX купила две глубоководные нефтедобывающие платформы и уже превращает их в плавучие стартовые площадки для сверхтяжелых ракет Starship, которые сейчас разрабатывает компания. Установки располагаются в порту Браунсвилл, недалеко от исследовательского центра Starship в Бока-Чика.

Нефтедобывающие платформы получили названия Деймос и Фобос – в честь спутников Марса, сообщает 24 канал.

Интересно Сильный ветер не помешал: SpaceX успешно запустила и вернула ракету Falcon 9

Сколько SpaceX заплатила за две нефтедобывающие платформы

Благодаря публично доступной информации стало известно, что сверхглубоководные нефтяные вышки 8500 и 8501 обошлись SpaceX в 3,5 миллиона долларов каждая. Бывший владелец вышек, компания Valaris со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас) – крупнейший в мире владелец офшорных нефтяных вышек, в августе подала заявление о банкротстве, стремясь облегчить тяжелую долговую нагрузку.

Согласно публичным данным, пара платформ была приобретена в июле 2020 года корпорацией Lone Star Mineral Development. Последняя была зарегистрирована в июне 2020 года на имя финансового директора SpaceX Брета Джонса. Незадолго до того, как была зарегистрирована компания Lone Star Mineral Development, Маск в своем Твиттере сообщил, что SpaceX планирует строить плавающие космодромы сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли.

Как развивается проект космического корабля Starship

По состоянию на сегодня Starship является приоритетом SpaceX, и компания во время испытательного полета в декабре подняла свой последний прототип на высоту в 12,5 км. Корабль выполнил все поставленные задачи, включая маневр перед посадкой, но посадить его удачно тогда не удалось, как и предполагалось.

SpaceX, начиная с прошлого года, публично нанимает людей на должности, связанные с морскими операциями, компания заявила, что создает команду инженеров и техников для проектирования и строительства действующего морского ракетного комплекса.