Корабль Starship SN15 станет уже пятым прототипом, который совершил полет на высоту 10 километров. Тестовые версии SN8, SN9, SN10 и SN 11 слетали хорошо, но с посадкой все еще не складывается, хотя SN10 это почти удалось. А вот SN11 долетел до посадочной площадки по кускам.

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Запись стрима тестового полета Starship SN15: смотрите видео

Starship SN15-важный корабль для SpaceX

По словам SpaceX, SN15 – начало второй важной фазы испытаний Starship перед третьей, которая уже предполагает запуски в космос. Орбитальный прототип SN20, который может появиться до июля, получит полноценную систему теплового экрана и будет тестироваться вместе с механизмом отделения ступеней (корабль SN20 будет выводить огромное основная многоразовая ступень Super Heavy BN3).

Для чего SpaceX нужен Starship

SpaceX разрабатывает Starship для доставки людей и грузов на Луну, Марс и другие удаленные пункты. Окончательная система будет состоять из космического корабля Starship высотой 50 метров, который NASA недавно выбрало в роли лунного посадочного модуля для своей программы "Артемида" (хотя сейчас контракт заморозили из-за жалобы Blue Origin), и гигантской 70-метровой ракеты-носителя Super Heavy.

Оба элемента будут составлять систему Starship, которая будет полностью многоразовой, что потенциально значительно сократит стоимость космических полетов. SpaceX надеется, что окончательная система будет полностью введена в эксплуатацию к 2023 году.