Предыдущий прототип Starship SN10 испытали неделю назад, а компания SpaceX уже готовится к очередному тестовому полету. Прототип SN11 установили на стартовой площадку неподалеку в Бока-Чика и он уже ожидает будущего запуска.

В ближайшее время SpaceX проведет уже четвертый полет прототипа на высоту около 10 км с последующей попыткой возврата и реактивного приземления.

Интересно Илон Маск объяснил почему корабль Starship SN10 взорвался после посадки

В сети появилось немало видео, как ракету SN11 вывозят на стартовую площадку и помещают на испытательный стенд с помощью огромного крана. Ракета имеет высоту около 50 метров и приводится в движение тремя ракетными двигателями Raptor. Окончательная версия Starship получит шесть двигателей Raptor.

SpaceX’s StarShip SN11 prototype has been placed onto the launch mount! pic.twitter.com/YXyAC0QMIe — Austin Barnard (@austinbarnard45) March 9, 2021

О корабле Starship

Starship SN11 – прототип космического корабля, построенный SpaceX для тестирования систем, необходимых для создания огромной полностью многоразовой системы, которая будет состоять из корабля Starship и 70-метровой сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy, которая будет выступать в роли первой степени. Оба компонента после запуска должны возвращаться на землю и использоваться повторно.

Ускоритель Super Heavy получит около 30 двигателей Raptor. Недавно Маск заявил, что система начнет доставлять людей в космос в 2023 году. В перспективе этот корабль планируется использовать для полетов на Луну, Марс и в другие удаленные от Земли места.

По словам Илона Маска, в SN11 было внесено множество изменений с целью исправления выявленных в ходе предыдущих испытаний недостатков. По его словам, SN10 взорвалась после посадки, потому что двигателям не хватило мощности в результате утечки гелия из топливного бака. Интересно, что SpaceX начинает увеличивать количество плиток теплозащитного экрана – если на SN8 их, по сути, не было, то на SN11 ими покрыта уже заметная часть ракеты. Возможно, уже вскоре мы увидим прототип с полноценной тепловой защитой (он призван предотвратить разрушение корабля при нагревании во время входа в атмосферу Земли).

A quick edit I made showing the progression between the amounts of heat shield tiles on #Starship SNs 8-11. #SpaceX has definitely been piling them on as of late!



And to think, we could soon see one with a full TPS layout.



: Me, @thejackbeyer pic.twitter.com/Udw8gHd4gV — Tyler Gray (@TylerG1998) March 10, 2021

Испытание SN10, успешная посадка и взрыв

3 марта SpaceX запустила свой корабль Starship SN10 на высоту 10 километров и сумела приземлить его, хотя ракета взорвалась через 8 минут после посадки. Перед этим SpaceX разбила во время испытаний еще 2 прототипа кораблей – Starships SN9 и SN8.

SpaceX вносила постепенные изменения и обновления в дизайн Starship после каждого испытательного полета. Компания заявила, что Starship в результате сможет доставлять до 100-110 тонн на низкую околоземную орбиту.