Старт миссии Inspiration4

В рамках миссии Inspiration4 четверо туристов отправятся в космический полет. Запуск будет осуществлен из Космического центра имени Кеннеди. Старт миссии запланирован на 18 сентября 2021 года.

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По плану миссии не предусматривается стыковка с МКС и пребывание экипажа на станции.

Вместо этого корабль Crew Dragon будет выведен на орбиту выше орбиты Международной космической станции примерно на 80 миль.

После полета на высоте 380 миль в течение трех дней экипаж вернется на Землю и приводнится у побережья Флориды.

Во время полета экипаж не только займется рассматриванием космоса и Земли, но и осуществит ряд задач.

Запланировано проведение нескольких медицинских экспериментов в условиях невесомости;

Команда соберет образцы крови и образцы своих биомов;

Также члены экипажей должны будут драить поверхности капсулы (в перечне задач именно так указано)

Однако насладиться видами Земли также можно будет. Команда сможет это сделать через специальный выпуклый иллюминатор (ждем впечатляющие фото).

Кроме того член экипажа Крис Семброски сообщил, что собирается исполнить песню в космосе, а доктор Сиан Проктор планирует провести урок искусства.

Экипаж Inspiration4

На корабле Crew Dragon, который в космос отправит ракета Falcon 9, будут находиться:

Миллиардер Джаред Иссакман – основатель Shift4 Payments. Командир экипажа.

Хейли Арсено;

Сиан Проктор;

и Крис Семброски.

Семборски, Арсено, Проктор, Айзекман / Фото SpaceX

Команда должна прибыть на стартовую площадку 9 сентября, чтобы начать последние приготовления к полету. Резервный день запуска назначен на 16 сентября.

Интересный факт. Арсено, которая пережила рак кости в детстве, была выбрана в качестве представителя благотворительной организации, а Проктор и Семброски были отобраны в рамках глобального конкурса. Ни один член миссии не является профессиональным астронавтом.

Кстати, и корабль Crew Dragon и ракета Falcon 9 уже были в космосе раньше. Они были одобрены для запуска после того, как специалисты SpaceX тщательно изучила каждую из систем корабля, а также данные системы наземной поддержки со стартовой площадки.