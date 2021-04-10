Стоит напомнить, что предыдущим был прототип Starship SN11, который взорвался еще до посадки. Однако, успехи прототипов, начиная с SN8, позволили компании отменить создание SN12, 13 и 14 и сразу перейти к проверке совершенного SN15.

Интересно SpaceX вывела еще 60 спутников Starlink и приблизилась к первоначальной цели в 1440 аппаратов

Почему SpaceX сразу перешла к SN15

В этом прототипе, по словам Илона Маска, внесены сотни улучшений в конструкции, авионике, ПО и двигателях. SN15 – это начало второй важной фазы испытаний Starship перед тем, как компания приступит к запускам в космос. Орбитальный прототип SN20, который может появиться уже к июлю, получит полноценную систему теплового экрана и будет тестироваться вместе с механизмом отделения ступеней (корабль будет выводить огромный основной многократный степень Super Heavy – SN20 должен полететь с его прототипом BN3).

Маск не ждет, что орбитальный запуск сразу удастся провести без проблем и рассчитывает на многократные испытания.

Кстати, начиная с SN8 SpaceX постепенно увеличивает количество плиток теплозащитного экрана – он призван предотвратить разрушение корабля при нагревании при входе в атмосферу Земли. Клеятся плитки пока еще вручную, но если на SN8 их было всего 11, то на SN15, как подсчитали энтузиасты, уже больше 800.

Плитки на Starship
Рост количества плиток на корабле Starship / Иллюстративное фото

Не так давно можно было увидеть и прототип первой степени Super Heavy – BN1 ("Ускоритель номер 1"). Важно отметить, что этот конкретный ускоритель будет списан, он даже не успеет пройти прыжковые испытания – на нем просто отрабатывается сборник и другие процедуры. Похоже, даже статическая проверка работы двигателей BN1 проводиться не будет – ускоритель просто утилизируют. По словам Илона Маска, этот прототип уже дал массу полезной информации и даже привел к изменениям в конструкции. Кстати, возможно, до конца апреля мы увидим BN2.