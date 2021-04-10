Стоит напомнить, что предыдущим был прототип Starship SN11, который взорвался еще до посадки. Однако, успехи прототипов, начиная с SN8, позволили компании отменить создание SN12, 13 и 14 и сразу перейти к проверке совершенного SN15.

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Почему SpaceX сразу перешла к SN15

В этом прототипе, по словам Илона Маска, внесены сотни улучшений в конструкции, авионике, ПО и двигателях. SN15 – это начало второй важной фазы испытаний Starship перед тем, как компания приступит к запускам в космос. Орбитальный прототип SN20, который может появиться уже к июлю, получит полноценную систему теплового экрана и будет тестироваться вместе с механизмом отделения ступеней (корабль будет выводить огромный основной многократный степень Super Heavy – SN20 должен полететь с его прототипом BN3).

Маск не ждет, что орбитальный запуск сразу удастся провести без проблем и рассчитывает на многократные испытания.

Кстати, начиная с SN8 SpaceX постепенно увеличивает количество плиток теплозащитного экрана – он призван предотвратить разрушение корабля при нагревании при входе в атмосферу Земли. Клеятся плитки пока еще вручную, но если на SN8 их было всего 11, то на SN15, как подсчитали энтузиасты, уже больше 800.



Рост количества плиток на корабле Starship / Иллюстративное фото

Не так давно можно было увидеть и прототип первой степени Super Heavy – BN1 ("Ускоритель номер 1"). Важно отметить, что этот конкретный ускоритель будет списан, он даже не успеет пройти прыжковые испытания – на нем просто отрабатывается сборник и другие процедуры. Похоже, даже статическая проверка работы двигателей BN1 проводиться не будет – ускоритель просто утилизируют. По словам Илона Маска, этот прототип уже дал массу полезной информации и даже привел к изменениям в конструкции. Кстати, возможно, до конца апреля мы увидим BN2.