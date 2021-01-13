Американский грузовой корабль Dragon корпорации SpaceX отстыковался во вторник от Международной космической станции. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно имеющимся данным, отделение от МКС произошло в 09:05 по времени восточного побережья США (18: 05 по Киеву). Корабль Dragon вернет на Землю около 2 тонн оборудования, которое астронавты использовали для экспериментов и другие грузы, говорится на сайте NASA.

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Что известно

Предполагается, что он приземлится в Мексиканском заливе вблизи побережья города Тампа вечером в среду (по местному времени). Изначально планировалось провести отстыковку Dragon от МКС в понедельник, но неблагоприятные погодные условия в месте предполагаемой посадки заставили изменить планы.

SpaceX Cargo Dragon начинает отделение от станции после отстыковки от Международного стыковочного адаптера модуля Harmony / Фото NASA TV

Компания Илона Маска SpaceX запустила грузовой корабль Dragon с грузом для МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал 6 декабря 2020 года.

В рамках этой миссии впервые использовалась обновленная версия Dragon, способная нести на борту на 20 процентов больше груза в сравнении с предыдущей версией корабля. В рамках миссии на МКС было доставлено различное оборудование для проведения экспериментов, запасы продовольствия и другая техника для астронавтов NASA.