Сожженная крепость и иудеи: новая археологическая находка в Израиле

Александр Македонский – великий полководец древности, на которого, вероятно, равнялись все преемники. И государственник из него был намного хуже, чем завоеватель. После смерти Македонского его империя быстро прекратила существование, ведь была разделена на части его полководцами.

Полководцев Александра называли диадохами. Одним из них был Селевк I Никатор, который, вероятно, смог отхватить себе самый большой кусок империи покойного Македонского. Новообразованное государство называется в честь Селевка – Государство Селевкидов. Современная территория Израиля в итоге также перешла под контроль династии – ее отвоевал Антиох III Великий у Птолемеев. Но правители Иудеи из династии Хасмонеев не хотели мириться с этим, поэтому подняли восстание, последствия которого мы наблюдаем через тысячи лет.

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Государство Селевкидов перед смертью Селевка I Никатора / Фото Wikipedia

Сожженная крепость Селевкидов

В 175 году до нашей эры к власти в государстве Селевкидов пришел сын Антиоха III Антиох IV Епифан. Правитель исполинской империи стремился достичь максимальной эллинизации на своих территориях. Поэтому Епифан издал ряд приказов, которые были направлены против иудаизма. Это привело к восстанию на территории Палестины. Иудеи даже завладели Иерусалимом в 164 году до нашей эры.



Раскопки на месте крепости / Фото HeritageDaily

Сегодня археологи могут наблюдать за теми кровопролитными годами. Ученые раскопали либо часть крепости, либо часть укрепленной линии, которая защищала ныне несуществующий город Мареша. Этот населенный пункт принадлежал Селевкидам, поэтому стал целью для атаки иудеев во время их восстания.

Раскопки показали, что крепость имела размеры 15 на 15 метров и была поделена на семь комнат с лестницей, которые вели на второй этаж. Археологи изъяли тысячи разрушенных камней со стен крепости, где они нашли многочисленные артефакты: керамика, железное оружие и рогатки. Сам укрепленный форт был сожжен.

Антиох IV Епифан умер в 164 году до нашей эры, так и не сумев подавить восстание, начавшееся из-за его неудачной внутренней политики.