Сейчас Apple – всемирно известная корпорация. А начиналось все как маленький стартап. Кстати, это случилось ровно 45 лет назад – 1 апреля 1976 года.

Наверное, историю о том, что стартап Apple создали в гараже, слышали все. Далее мы расскажем подробнее, как создавалась легендарная корпорация.

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История создания Apple

Компанию Apple основали Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. На тот момент Джобсу был всего 21 год, Возняку – 25 лет, а Уэйну – 41 год. Все произошло действительно в гараже, в доме приемных родителей Стива Джобса.



Легендарный гараж / архивное фото

Apple I/ Apple II

Первым продуктом компании стал Apple I, устройство имело только материнскую плату с процессором и некоторой памятью. Продукт был ориентирован на фанатов техники, этакий набор “Сделай сам”. Ведь покупатели должны были добавить свой собственный корпус, клавиатуру и монитор.

Apple I оказался довольно успешным – его продали за 666,66 долларов, в то время это были очень большие деньги.

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Кстати, Apple I создал именно Возняк, который буквально собственноручно изготавливал каждый комплект. В обязанности Джобса входил маркетинг – он занимался развитием бизнеса, поиском потенциальных инвесторов.



Так выглядел Apple I / Архивное фото

Именно Джобс привлек в команду Майка Маркулу, который привел в стартап очень большие инвестиции в размере 250 тысяч долларов.

После успеха с Apple I компания становится все популярнее. Поэтому уже в 1977 году выпускает следующее поколение устройства – Apple II. Сначала он вышел на рынок с 8-разрядной операционной системой, а позже – с 16 разрядной. Этот девайс стал действительно популярным на рынке.

Первый логотип Apple / Архивное фото

Выход на фондовый рынок

В 1980 году компания пережила еще один исторический момент – выход на фондовый рынок. Акции компании Apple Computer Inc. начали продавать на одной из крупнейших мировых бирж – NASDAQ.

В начале 1983 года Стив Джобс привел в компанию еще одну ключевую персону – Джона Скалли, который стал президентом компании.

Как создавали Apple / Архивные фото

Первый Macintosh

В 1984 году Apple впервые представила компьютер Macintosh. Для компании это был настоящий прорыв. Именно благодаря этому устройству компания в дальнейшем в основном получала прибыль.

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В течение двух десятилетий компания выпускала компьютеры Macintosh на базе процессоров Motorolla, оснащенные фирменной операционной системой.

Скандал с Джобсом

В 1985 году Джобс не нашел общего языка с советом директоров компании и оставил свой пост. После этого дела в компании пошли не лучшим образом. К 1997 году Apple была на грани банкротства – ее долги составили почти 2 миллиарда долларов.

К счастью в 1997 году Джобс вернулся и уже к концу 1998 года компания стала показывать небольшой финансовый рост.

Ну и вспомним еще 3 важных события, сформировавших Apple такой, какая она есть сейчас:

В 2001 году компания представила аудиоплеер iPod, который имел бешеную популярность.

В 2003 году компания открыла iTunes Store – сервис для цифрового аудио- и видеоконтента.

А в 2007 году компания произвела революцию на рынке мобильных устройств, представив первый сенсорный смартфон iPhone.



Первый iPhone / Архивное фото