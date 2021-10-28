Создателю фейкового приложения Дия предложили стажировку в Минцифре
Источник:фейсбук Евгения Енина
Недавно интернет облетела новость о фейковом приложении Дия, которое создал 21-летний парень. Его быстро нашла киберполиция, а в МВД оценили его способности.
Хакеру-самоучке предложили постажироваться в правительственных структурах. Об этом рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин.
Ранее Михаил Федоров прокомментировал информацию о появлении фейкового приложения "Дия"
Все равно будет нести ответственность
Рассказ о парне, который создал фейковое приложение, Енин начал с того, что подчеркнул: МВД – не карательный орган. Якобы в ведомстве ориентированы строить сервис, поэтому такая история – пример.
Творца фейкового приложения Дия познакомили с Михаилом Федоровым и пригласили его на работу в Министерство цифровой трансформации. По словам Енина, это будет "искупление вины". Однако судьбу настоящего наказания будет решать суд.
Но перед законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье о подделке все же придется,
– рассказал Енин.
Продавал сертификаты – будет делать социальные проекты
В своем телеграме глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, чем именно будет заниматься парень. До суда он поработает над несколькими социально важными проектами.
Одни из первых задач-сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя,
– написал Федоров.
Парень будет работать над дизайном социальных проектов / Фото с телеграма Федорова
Михаил Федоров рассказал, что за работой парня будет наблюдать наставник. Дальнейшая его судьба в министерстве зависит от умений и поведения.
Назначим в Минцифре куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его в нужное русло,
– сказал Федоров.
Что известно о фальшивом приложении Дия
- 25 октября СМИ и соцсети облетела новость о новом мошенничестве в приложении "Дия".
- Хакер создал приложение, которое внешне выглядит как настоящее. Приложение полностью копировало дизайн оригинала. Его за деньги продавали в интернете.
- В рекламе приложения отмечали, что их подделка не вызывает никаких подозрений у продавцов.
- Уже через день парня нашли в Запорожье: им оказался 21-летний студент.
Полный текст публикации Евгения Енина:
Я в интервью постоянно подчеркиваю, что мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, по-моему, замечательный пример.
Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковое приложение "Дия". Так же быстро мы познакомили его с Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Парню предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве.
Но, перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за подделку все же придется.
Кто пропустил новости, напомню, "горе-хакер" создал программное обеспечение, которое идентично копировало дизайн государственного приложения "Дия". Пользователи могли купить ненастоящий сервис за 100 гривен, а все деньги приходили на личную карту и карту его сестры.