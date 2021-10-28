Создателю фейкового приложения Дия предложили стажировку в Минцифре

Недавно интернет облетела новость о фейковом приложении Дия, которое создал 21-летний парень. Его быстро нашла киберполиция, а в МВД оценили его способности.

Хакеру-самоучке предложили постажироваться в правительственных структурах. Об этом рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин.

Ранее Михаил Федоров прокомментировал информацию о появлении фейкового приложения "Дия"

Все равно будет нести ответственность

Рассказ о парне, который создал фейковое приложение, Енин начал с того, что подчеркнул: МВД – не карательный орган. Якобы в ведомстве ориентированы строить сервис, поэтому такая история – пример.

Творца фейкового приложения Дия познакомили с Михаилом Федоровым и пригласили его на работу в Министерство цифровой трансформации. По словам Енина, это будет "искупление вины". Однако судьбу настоящего наказания будет решать суд.

Но перед законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье о подделке все же придется,

– рассказал Енин.

Продавал сертификаты – будет делать социальные проекты

В своем телеграме глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, чем именно будет заниматься парень. До суда он поработает над несколькими социально важными проектами.

Одни из первых задач-сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя,

– написал Федоров.



Парень будет работать над дизайном социальных проектов / Фото с телеграма Федорова

Такое "наказание" выглядит несколько иронично. Парень благодаря фейковому приложению Дия торговал сертификатами о вакцинации, а также писал, что приложение могут использовать несовершеннолетние для покупки алкоголя и сигарет.

Михаил Федоров рассказал, что за работой парня будет наблюдать наставник. Дальнейшая его судьба в министерстве зависит от умений и поведения.

Назначим в Минцифре куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его в нужное русло,

– сказал Федоров.

Что известно о фальшивом приложении Дия

25 октября СМИ и соцсети облетела новость о новом мошенничестве в приложении "Дия".

Хакер создал приложение, которое внешне выглядит как настоящее. Приложение полностью копировало дизайн оригинала. Его за деньги продавали в интернете.

В рекламе приложения отмечали, что их подделка не вызывает никаких подозрений у продавцов.

Уже через день парня нашли в Запорожье: им оказался 21-летний студент.

Полный текст публикации Евгения Енина:

Я в интервью постоянно подчеркиваю, что мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, по-моему, замечательный пример.

Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковое приложение "Дия". Так же быстро мы познакомили его с Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Парню предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве.

Но, перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за подделку все же придется.

Кто пропустил новости, напомню, "горе-хакер" создал программное обеспечение, которое идентично копировало дизайн государственного приложения "Дия". Пользователи могли купить ненастоящий сервис за 100 гривен, а все деньги приходили на личную карту и карту его сестры.