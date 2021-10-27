Создателя фейкового приложения "Дия" задержала киберполиция – ему грозит 6 лет тюрьмы

Накануне в сети появилось фейковое приложение "Дия", которое внешне имитирует программу от Минцифры и все внутренние документы. За 120 гривен разработчик обещал возможность покупки алкоголя несовершеннолетними без проблем. Теперь же проблемы появятся у самого автора приложения.

Фейковое приложение "Дия" позволяет изменить данные в ненастоящем документе – вписать любое имя, возраст, срок действия и добавить фото. Такие действия можно трактовать как подделку документов, наказуемую уголовной ответственностью.

Подробнее читайте здесь Мошенники торгуют фейковым приложением "Дия": целевая аудитория – несовершеннолетние и антивакцинаторы

Мошенник создал программное обеспечение, полностью копирующее дизайн оригинального приложения и шаблоны всех доступных документов. Так, в приложении можно было создать собственные версии:

Паспорта гражданина Украины;

Загранпаспорта;

Водительского удостоверения;

Сертификата о вакцинации и других документов.

Совсем скоро на информацию о распространении фейкового приложения отреагировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, подчеркнув, что использование подобных фейковых приложений влечет ответственность по статье "Подделка документов...".

Задержание автора фейкового приложения "Дия"

Разработчика приложения нашли всего спустя несколько дней после информации о его существовании. Киберполиция Запорожской области вместе с представителями Минцифры задержала 21-летнего злоумышленника, продававшего программное обеспечение за 80 гривен (далее цена должна была вырасти до 120 гривен).

На данный момент правоохранители принимают меры по блокированию всех каналов распространения поддельного программного обеспечения.

Во время задержания злоумышленника в его квартире был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерную технику.



У мошенника изъяли технику во время обыска / Фото Национальная полиция

Какое наказание ждет создателя фейкового приложения "Дия"

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).

Мошенника, создавшего фейковое приложение "Дия" задержала киберполиция: смотрите видео

Реакция Михаила Федорова

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже отреагировал на задержание автора приложения и предложил отправить его на исправительные работы в ІТ.

Полный текст публикации Михаила Федорова:

Помните мошенника, создавшего фейковую копию программы с документами в дизайн-стиле "Дия"? Киберполу понадобилось меньше дня, чтобы найти его.

В рекламе программы мошенник указывал, что он поможет несовершеннолетним покупать алкоголь через фейковый паспорт. Умельцу грозит до 6 лет лишения свободы.

Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT без персональных данных и других сенситивных вещей. Вчера читал, что двум парням, воровавшим магнитолы, одесский судья, назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона.