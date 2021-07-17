Создатель "Мивины" бросил вызов Илону Маску: в чем будут соревноваться предприниматели

Создатель "Мивины" нанял руководителей Tesla, BMW, Porsche, Toyota и Nissan. Вьетнамский миллиардер собирается создать глобальную компанию по производству интеллектуальных электромобилей.

VinFast, автомобильное подразделение VinGroup Фам Нят Выонга, чье состояние недавно оценили в 7,3 миллиарда долларов, до марта следующего года представит новые модели электромобилей в выставочных залах Северной Америки и Европы, бросив вызов Tesla во всем мире. Фам Нят Выонг в свое время создал популярный бренд лапши быстрого приготовления "Мивина".

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Что планирует Vingroup

Компания заявила, что нанимает руководителей высшего звена от крупных производителей автомобилей, таких как Tesla, BMW, Porsche, Toyota и Nissan, для достижения своей цели стать глобальной компанией по производству интеллектуальных электромобилей.

Благодаря интеллектуальным электромобилям, подкрепленным проверенными научно-исследовательскими и производственными возможностями, VinFast собираются конкурировать с ведущими брендами в США.

Одним из работников, которых компания переманила к себе, стал Джереми Снайдер. Теперь он директор по развитию VinFast в США, но ранее более 10 лет работал на различных руководящих должностях в Tesla.

VinFast сообщила, что компания открыла филиалы в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах в рамках подготовки к глобальному запуску своих новых электромобилей. Модельный ряд будет представлен в октябре, а две модели умных электромобилей, VF e35 и VF e36, будут запущены в продажу по всему миру в марте 2022 года.

Первоначально компания собиралась продать 56 000 электромобилей в 2022 году, но план сократился до 15 000 единиц из-за нехватки чипов.