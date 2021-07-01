Исходный код интернета продали на аукционе Sotheby's, как NFT: известна сумасшедшая сумма

Создатель всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли продал исходный код интернета в виде NFT неизвестному покупателю через аукционный дом Sotheby's. Аукцион стартовал 23 июня с начальной ставки в 1000 долларов и завершился на отметке 5,4 миллиона долларов.

В рамках одного NFT были проданы четыре разных предмета: файлы исходного кода всемирной паутины с отметкой времени, анимированная визуализация кода, письмо от Бернерса-Ли и цифровой плакат, который иллюстрирует код, созданный сэром Тимом.

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Бернерс-Ли создал всемирную паутину в 1989 году, соединив различные фрагменты информации в раннем интернете с помощью гиперссылок.

Он создал первые веб-браузер и веб-сервер, однако отказался запатентовать свое изобретение.

В 1993 году CERN, исследовательская организация, в которой тогда работал сэр Тим, отказалась от всех прав на технологию и передала ее в открытый доступ.

Стоимость NFT с исходным кодом интернета превзошла стоимость NFT из первых твитов основателя Twitter Джека Дорси, однако она все еще далека от рекордных 69 миллионов долларов, за которые была продана картина цифрового художника Beeple. В течение длительного времени самая высокая ставка на торгах составляла 3,5 миллиона долларов, однако в последние 15 минут поступило много предложений, и окончательная стоимость лота составила 5,4 миллиона. Торги за исходный код интернета

То Бернерс-Ли продал весь интернет?

Конечно нет. Бернерс-Ли объяснил, что он не продает сам интернет или эксклюзивный доступ к исходному коду. По его словам, его лот представляет собой лишь цифровую картинку, плюс написанную на Python программу, которая демонстрирует то, как выглядел бы исходный код интернета, если бы он был прикреплен к стене и подписан рукой автора.