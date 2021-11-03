Создатель Dogecoin назначил Илона Маска "фиктивным главой совета директоров"

Шибетоши Накамото, автор криптовалюты Dogecoin, назначил новым "фиктивным главой совета директоров" миллиардера и предпринимателя Илона Маска. По его словам, тот разбирается в деньгах, лидерстве и мемах.

Однако, не только Илон Маск получил новую должность, Шибетоши также рассказал, что щенок-вундеркинд Илона – Флоки, будет назначен "фиктивным президентом".

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Что происходит

2 ноября соучредитель Dogecoin Билли Маркус (более известный как Шибетоши Накамото) написал в своем твиттере, что настало время выбрать нового "фиктивного генерального директора Dogecoin".

В апреле 2019 года им был только Илон Маск – это была первоапрельская шутка. В этом году генеральный директор Tesla и человек, которому удалось подняться на первое место в мире по размерам своего состояния, написал в твиттере, что хотел бы снова занять эту должность. Однако желаемой должности он не получил. Вместо этого он стал "фиктивным главой совета директоров Dogecoin".

Зато должность "фиктивного генерального директора Dogecoin" досталась щенку Илона – Флоки.



Щенок Илона – Флоки / Фото Илон Маск

Другое "важное" назначение

Пожалуй, не стоит объяснять, что все это шуточные назначения вроде тех, когда котов или собак назначают мэрами городов или директорами компаний, как в случае с Флоки.

Известная собака Шиба-ину Кабосу, которая стала символом DOGE и изображена на иллюстрациях монет и физических сувениров, была избрана новым "фиктивным генеральным директором лучшего мема с цифровой валютой".



Собака-мем Кабосу – лицо криптовалюты DOGE / Фото BillyM2k

Полный текст публикации Билли Маркуса (Шибетоши Накамото):

Номинация нового "фиктивного главы правления" – никто иной, как @elonmusk (официальный аккаунт Илона Маска в твиттере, – 24 канал). Я считаю, что он немного разбирается в деньгах, лидерстве и мемах.

Очаровательный щенок вундеркинд Илона – Флоки – номинирован на "фиктивного президента", получив наставничество D.O.G.E. вместе с Кабосу.