Как создать на Марсе магнитное поле: научное исследование

Марс – это лучше всего исследованная планета кроме Земли. Мы знаем, что он имеет достаточно воды, а продолжительность суток сильно не отличается от земной. Но у Красной планеты отсутствует магнитное поле, что становится одной из причин потери атмосферы. А это значит, что терраформировать Марс будет проблематично.

Илон Маск уверен, что "складывать все яйца в одну корзину" не стоит. То есть, человечеству нужно покинуть Землю и начинать межпланетную экспансию. Миллиардер предлагает Марс для колонизации. Выбор, возможно, и вправду хороший, но людям придется постоянно жить в специально оборудованных базах. Ведь терраформировать Красную планету будет сложно, пока ее атмосфера "убегает" в космос из-за отсутствия магнитного поля.

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Так выглядит марсианский пейзаж / Фото NASA Mars Curiosity

Создание магнитного поля Марса

Магнитное поле Земли образуется благодаря динамо-эффекту (магнитное динамо) в ядре, где конвекция сплавов железа порождает геомагнитное поле. Марс меньше и холоднее нашей планеты и образование магнитного динамо в нем не предвидится. Но его можно создать искусственно.

Чтобы обеспечить Марс магнитным полем, нам понадобится мощный поток заряженных частиц внутри планеты или вокруг нее. Первый вариант ученые отметают, поэтому остаются заряженные частицы вокруг Красной планеты. Здесь на помощь "приходит" один из двух спутников Марса – Фобос, которым больше Деймоса.

Ученые предлагают ионизировать и ускорять частицы с поверхности Фобоса. Это позволит образовать тор (кольцо) из этих частиц вокруг планеты, а это обеспечит наличие магнитного поля. Таким образом Марс будет защищен от губительного для атмосферы солнечного ветра благодаря плазменному тору.

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Так будет выглядеть магнитное поле Марса / Фото Acta Astronautica

В статье рассматривается и несколько других вариантов образования магнитного поля. Но это, по мнению авторов публикации, самый легкий, ведь не требует больших усилий и вывода в космос больших масс.

Магнитное поле позволит восстановить удобное атмосферное давление на Марсе и насытить атмосферу кислородом. Кто знает, возможно, именно это исследование позволит нам в будущем погулять по долине Маринера.