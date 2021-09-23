Как создать на Луне посадочную площадку, не сажая на спутник корабль

Среди многих "проблем Луны" выделяется одна – пыль. Микроскопические частицы на спутнике Земли никогда не подвергались воздействию воды или ветра, поэтому имеют неровные острые края. Поэтому они легко ко всему липнут и могут повредить скафандры и аппаратуру. Приземление космического корабля на поверхность разнесет пыль во все стороны. Изобретатели компании Masten знают, как это предотвратить.

Поскольку на Луне отсутствует атмосфера, микроскопические частицы пыли, сорванные с поверхности реактивной струей двигателя, будут двигаться по баллистической траектории. Пыль не будет собираться в облако как на Земле, а разлетится во все стороны с высокой скоростью. Если поблизости есть техника или база, то пыль может нанести значительный ущерб электронике и другим важным узлам аппаратуры.

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Пути решения "пылевой проблемы"

Существует два очевидных варианта выхода из ситуации:

Сажать космические аппараты подальше от баз или других важных объектов.

Построить посадочную площадку.

Оба варианта имеют очевидные недостатки.

Посадка далеко от базы

Сажая аппарат вдали от базы, возникает проблема добирания астронавтов к ней. Кроме астронавтов нужно будет возить еще и грузы.

Это означает, что требуется довольно большой и надежный ровер для передвижения и большее количество выходов людей на поверхность. Это добавляет больше рисков к и так опасным миссиям.

Месячный реголит и здесь будет представлять опасность. В условиях слабой лунной гравитации и увеличения мощности ракетных двигателей, частицы пыли или мелкие камни могут получить ускорение, которое даст им первую космическую скорость. Для Луны это всего 1,68 километров в секунду. Это может представлять опасность даже для аппаратов на орбите.

Посадочная площадка

Проблема посадочной площадки в том, что ее сначала нужно построить.

Необходимо возить множество материалов, что значительно увеличит количество необходимых пусков. Это, в свою очередь, повысит стоимость проекта. А до ввода в эксплуатацию площадки космические корабли где-то нужно сажать.

Частичный выход нашли еще в 60-х годах. Тогда месячные модули в миссиях Apollo использовали как стартовую площадку первую ступень. И "приземление" все равно происходило на "голую землю", а проблема с реголитом не стояла так остро, ведь никаких баз на поверхности Луны не было.

Кроме того, месячные модули "Аполлонов" были одноразовыми. А сегодня космические корабли постепенно переходят на "многократность". Например, Starship HLS.

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Решение проблемы

Компания Masten решила пойти "другим путем" и построить посадочную площадку на Луне.

От "классического метода" построения она отличается скоростью, технологичностью и ценой. Своеобразный космодром будет готов к приему кораблей еще до того, как эти корабли сядут на поверхность Луны.



"Классическая" посадка на Луну и посадка FAST / Фото Masten

FAST Landing Pad

Masten предлагает технологию Flight Alumina Spray Technique (FAST).

Предлагается добавлять керамические частицы в факел исходящей струи специального ракетного двигателя. Частицы ударяются о поверхность и становятся твердыми, образуя жесткую посадочную площадку с высокой термической стойкостью.

Корка будет сформирована над прослойкой реголита, что обезопасит от разлета пыли и мелких камней во все стороны. Взлет тоже можно осуществить прямо с этой площадки.

Для Artemis потребуются частицы оксида алюминия диаметром примерно 0,5 миллиметра, чтобы они могли пройти через двигатель без плавления. Они будут сталкиваться с лунной поверхностью со скоростью примерно 1 500 метров в секунду, создавая базовый слой на лунной поверхности толщиной примерно 1 мм,

– говорится на сайте Masten.

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Двигатель может создать твердое покрытие на поверхности Луны / Фото Masten

Необходимо 10 секунд времени, чтобы образовалась площадка диаметром 6 метров. Через 2,5 секунды она остынет и будет готова к приему космических аппаратов.

Теоретически, площадку можно использовать множество раз. Кроме того, ее можно постоянно обновлять.

Толщина посадочной площадки и свойства материала будут зависеть от размера и температуры шлейфа двигателя и могут быть оптимизированы для выполнения различных задач.

Двигатель, вероятно, можно будет установить практически на любой космический корабль. Возможно, будет создан отдельный автоматический аппарат, который будет иметь одну задачу – построение стартово-посадочных площадок.