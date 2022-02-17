Созданы самые точные часы в истории – они сбиваются на секунду за 300 миллиардов лет

Американские физики создали атомные часы исключительной точности. Их уже назвали самыми точными в истории – они помогут в поисках темной материи и гравитационных волн.

Разработкой занимались в Университете Висконсин-Мэдисон. Ученые создали атомные часы на оптической решетке, которые могут измерять время с точностью, эквивалентной потере лишь одной секунды за каждые 300 миллиардов лет.

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Самые точные в мире часы

Атомные часы отслеживают резонанс частот атомов – обычно цезия или рубидия. Это позволяет им измерять время с огромной точностью.

Новые часы отличаются более совершенной конструкцией: они используют сразу шесть атомов стронция, объединенных в единый механизм.

Возможность сравнивать колебания этих атомов обеспечила рекордную точность измерения времени.

Как говорит профессор физики Университета Висконсин-Мэдисон и старший автор исследования Шимон Колкович, в устройстве используется "относительно паршивый лазер".

Впрочем, он все же смог обеспечить невероятный уровень точности.

Часы на оптической решетке уже являются лучшими часами в мире, мы получаем такой уровень производительности, которого никто раньше не видел. Мы работаем как над улучшением их производительности, так и над разработкой новых приложений, которые станут возможными благодаря этой улучшенной производительности,

– говорит Колкович.

Новые атомные часы помогут в поисках темной материи и гравитационных волн, поскольку такая точность позволит выявлять мельчайшие изменения гравитационного поля, на которое должна влиять темная материя.