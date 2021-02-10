Опубликованы первые результаты проекта Mars Subsurface Water Ice Mapping, целью которого является поиск ресурсов подземного льда в средних широтах Красной планеты. В северном полушарии Марса оказалось немало залежей льда.

Обычно марсианские миссии с участием людей планируются с учетом использования марсианских запасов льда. Например, разработана система добычи кислорода и топлива из марсианской воды, которой на Красной планете очень много.

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Для чего ученым карты

Задача Mars Subsurface Water Ice Mapping состоит в том, чтобы определить регионы, где есть наиболее доступные ледяные отложения, чтобы выбрать лучшее место для будущей высадки и создания лагеря.

Марс – ледяная планета, и это хорошая новость. Задача состоит в том, чтобы найти лед на широте, подходящий для места высадки человека,

- рассказали ученые.

Первые карты представляют зоны вероятного наличия льда в Северном полушарии Марса. Для их разработки ученые исследовали наборы данных, полученных с различных космических аппаратов НАСА путем нейтронной спектроскопии, термического и радиолокационного анализа, а также геоморфологического картирования структур.

При анализе каждого из этих наборов данных мы пытались выделить свойства геологической среды, которые оказывают косвенные данные о наличии или отсутствии льда. Например, мы используем наборы тепловых данных для поиска регионов с высокой подповерхностной тепловой инерцией, совместимой со льдом, в то время как радиолокационный анализ поверхности применялся для отслеживания наличия ледоподобных материалов с низкой плотностью,

— пояснили исследователи.

В северном полушарии Марса оказалось немало залежей льда, расположенного на глубине от нескольких сантиметров до километра. Составленные карты не являются готовым решением для выбора места для марсианской базы, но обозначенные на них области позволят сузить регион поиска.