Создание человекоподобного робота становится главной задачей Tesla, – Илон Маск

Миллиардер и глава компании Tesla накануне подчеркнул, что бизнес по продаже электромобилей для Tesla не главное. Ключевая цель на 2022 год – создать человекоподобного робота Tesla Bot.

Недавно состоялось мероприятие посвященное подведению финансовых итогов четвертого квартала 2021 года. На нем Илон Маск, сообщил что Tesla Bot – "важнейший продукт", которым компания займется в этом году, отложив разработку пикапа Cybertruck и других моделей.

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Кстати, на фоне новостей о задержках с выпуском пикапа Cybertruck и грузовика Semi, а также отсутствия прогресса в разработке электромобиля за 25 000 долларов, обещанного Илоном Маском, разочаровали акционеров и снизили стоимость акций Tesla, несмотря на отличные финансовые результаты 2021 года.

Tesla Bot в приоритете

Об андроиде Tesla Bot впервые заговорили в августе прошлого года, на "Дне Искусственного Интеллекта", когда на сцену вышел человек в костюме робота, который получил кодовое имя Optimus.

Стоит отметить, что анонсированного робота восприняли не слишком серьезно. Многие пользователи и специалисты восприняли Optimus скорее, как фантазию Маска. Однако впоследствии миллиардер рассказал, что Tesla серьезно подошла к созданию работа и даже предположил, что в будущем Tesla Bot может получить индивидуальность и стать для человека хорошим другом.

Я считаю, что со временем его потенциал будет значительнее, чем у автомобильного бизнеса. Если задуматься над экономикой, то ее основа — это труд. Так что произойдет, если не будет дефицита рабочей силы? Оптимус должен решить эту проблему,

– сказал Маск.

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И хотя полноценный робот Tesla может появиться не раньше, чем через несколько лет, у него, по словам Маска, есть возможность совершить революцию в экономике, если он научится выполнять задачи, которые сейчас доступны лишь людям.

Что же касается отсрочки Cybertruck и разработки электрокара за 25 000 долларов, о которых шла речь в августе, то все пришлось перенести из-за длительного дефицита микрочипов, который до сих пор тормозит индустрию.