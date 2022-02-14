Создана технология, которая позволит проникнуть на 20 километров вглубь Земли: где ее применят

Стартап Quasi Energy создал технологию, которая позволит проникать в земную кору на глубину 20 километров. Это открывает огромные перспективы для всего человечества. Подробнее – дальше.

До сих пор наибольшая глубина, которой удалось достичь человечеству, достигает 12 262 метров. Рекорд поставили еще 30 лет назад и с тех пор никто не мог его превзойти. Разработка Quasi Energy меняет представление о доступной человечеству максимальной глубине. Ее планируют применить в энергетике.

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Безграничная энергия

Новое решение обеспечит легкое получение геотермальной энергии в неограниченных количествах. Однако это не единственный плюс технологии, по сравнению с аналогами. В целом геотермальная энергия обладает большим потенциалом, отличаясь от других источников чистой энергии стабильностью и независимостью от погодных условий. Она требует меньше площади, чем угольные, ветровые или солнечные станции, не выделяет парниковых газов и потребляет меньше воды, чем большинство традиционных технологий генерации электроэнергии.

В основе нового подхода лежит микроволновая бурильная установка, способная пробить скважину на 10 – 20 километров.

На такой глубине запасы геотермальной энергии ограничены и доступны практически из любой точки мира.

В начале процесс протекает как обычно – с помощью роторного бурения. Затем в дело вступает высокомощное микроволновое излучение, что позволяет пройти до 20 километров при температуре породы в 500 градусов Цельсия.

Quaise предлагает использовать существующие электростанции, переоборудовав их под нужды геотермальной энергии – то есть планирует бурить сверхглубокие скважины прямо рядом со станциями. Это позволит снизить затраты и задействовать рабочую силу, занятую сейчас в нефтегазовой отрасли.

Стартап привлек 40 миллионов долларов инвестиций для создания технологии.

Первые ее испытания проведут в лабораторных условиях в 2024 году.

А первую станцию мощностью 100 мегаватт компания планирует построить уже к концу 2026 года. Она объединит в одну сеть сразу несколько скважин.

Она объединит в одну сеть сразу несколько скважин. Позже, к 2028, планируют переоборудовать первую ТЭЦ, сегодня работающую на ископаемом топливе, в геотермальную станцию.

Дело в том, что сегодня станции для получения геотермальной энергии как правило строят над источниками, из которых поднимается пар, или применяют дополнительные методы воздействия на образец разницы давления или температур. Проблема в том, что геотермальные резервуары распределены неравномерно, и кое-где в мире находятся на глубине нескольких километров под землей. Поэтому не все страны имеют возможность освоить геотермальную энергию. Quasi Energy преодолевает эту проблему.