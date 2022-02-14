До сих пор наибольшая глубина, которой удалось достичь человечеству, достигает 12 262 метров. Рекорд поставили еще 30 лет назад и с тех пор никто не мог его превзойти. Разработка Quasi Energy меняет представление о доступной человечеству максимальной глубине. Ее планируют применить в энергетике.

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Безграничная энергия

Новое решение обеспечит легкое получение геотермальной энергии в неограниченных количествах. Однако это не единственный плюс технологии, по сравнению с аналогами. В целом геотермальная энергия обладает большим потенциалом, отличаясь от других источников чистой энергии стабильностью и независимостью от погодных условий. Она требует меньше площади, чем угольные, ветровые или солнечные станции, не выделяет парниковых газов и потребляет меньше воды, чем большинство традиционных технологий генерации электроэнергии.

В основе нового подхода лежит микроволновая бурильная установка, способная пробить скважину на 10 – 20 километров.

На такой глубине запасы геотермальной энергии ограничены и доступны практически из любой точки мира.

Из любой точки мира? Дело в том, что сегодня станции для получения геотермальной энергии как правило строят над источниками, из которых поднимается пар, или применяют дополнительные методы воздействия на образец разницы давления или температур. Проблема в том, что геотермальные резервуары распределены неравномерно, и кое-где в мире находятся на глубине нескольких километров под землей. Поэтому не все страны имеют возможность освоить геотермальную энергию. Quasi Energy преодолевает эту проблему.