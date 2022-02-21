Шведские ученые смогли создать простую молекулу углеводорода с функцией логического вентиля, вроде тех, которые обеспечивают работу транзисторов. Это открытие позволяет приблизиться к созданию электрических компонентов размером в несколько нанометров.

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Мы разработали простую молекулу углеводорода, которая изменяет форму и одновременно превращается из непроводящей в проводящую. Секретом успеха стало создание в молекуле так называемого антиароматичного кольца, так что она стала более надежной и способной принимать и передавать электроны,

– рассказал исследователь Дэниел Странд.

Немного химии

Многие органические молекулы состоят из ароматических бензольных колец, состоящих из шести атомов углерода. Однако эти молекулы не изменяют свои свойства или форму под действием электричества. Поэтому ученые обратились к кольцам из восьми атомов углерода.

Если в такую молекулу ввести два электрона, она становится плоской и проводящей, хотя до этого была бочкообразной и непроводящей. В этом смысле ее свойства аналогичны транзистору.

Что это дает человечеству

Ученые отмечают, что уникальность этой молекулы заключается в ее простоте. Она состоит лишь из атомов углерода и водорода, поэтому производить ее искусственным путем не составляет труда.

Открытие шведских химиков означает, что теперь можно задуматься над разработкой электрических переключателей и новых механических систем в масштабе одной молекулы на основе антиароматичных углеводородов, которые лягут в основу еще более миниатюрных и быстрых вычислительных машин.

Дэниел Странд подчеркнул, что молекулы, которые изменяют форму в ответ на электрический потенциал, открывают захватывающие возможности перед учеными. Можно представить энергоэффективные компьютерные архитектуры, а в будущем, возможно, и электрические машины молекулярного масштаба.