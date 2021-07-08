Немецкий стартап создал новый тип слухового аппарата под названием "слуховая линза"

Немецкий стартап Vibrosonic показал "слуховые линзы" на замену усилителей слуха. Часть гаджета непосредственно контактирует с барабанной перепонкой.

За основу разработки взяты работы ученых из Тюбингенского университета и Института производственной инженерии и автоматизации им. Фраунгофера (Германия). Устройство для компенсации дефектов слуха предлагает новый подход к решению проблемы.

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Как это работает

Слуховой аппарат классической конструкции усиливает и передает звук в ушной канал, в результате чего колебания должны пройти еще некоторое расстояние через слуховой проход. Он заполнен воздухом, который не очень хорошо проводит колебания, поэтому инженеры пошли дальше и поместили вибрационный механизм полностью в полость уха. Крошечный пьезоэлектрический динамик расположен прямо перед барабанной перепонкой.

Модуль со слуховой линзой надежно закреплен внутри уха. Внешне выводится электроника, которая обрабатывает данные. Ее можно отсоединять / Фото Fraunhofer

Такое особое расположение требует индивидуального изготовления каждой слуховой линзы, под конкретного человека, но больше ничего сложного в ее конструкции нет, говорят разработчики.

В текущей версии используется внешний модуль с креплением на ухо и аккумуляторным отсеком. В дальнейшем его планируют усовершенствовать, заменив миниатюрной версией, которая будет полностью помещаться в ухо.

Хирургическое вмешательство при этом не потребуется, а стоимость устройства не превысит цен на обычные усилители слуха.