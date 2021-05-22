Превратить дом в батарею: в Швеции создали технологию которая делает аккумуляторы из бетона

Исследователи из Швеции придумали способ хранить энергию в цементе. Таким образом можно превращать в батареи целые здания. Работа опубликована в журнале Buildings.

Здания являются одними из крупнейших потребителей энергии на свете. По данным Международного энергетического агентства, они потребляют более трети всей энергии мира и на них приходится 40 процентов выбросов углерода. С потеплением климата этот показатель только растет.

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Новые батареи

Новая цементная батарея – это возможность сделать здания самодостаточными с энергетической точки зрения. В сочетании с солнечной энергией эта технология сможет обеспечить освещение небоскребов и энергоснабжение систем инфраструктуры.

Эмма Чжан и Люпин Тан из Технологического университета Чалмерса в Швеции добавили в смесь на основе цемента углеродные волокна, которые делают материал прочным и проводящим.

Затем они встроили в материал электроды: анод сделан из сетки из углеродного волокна с железным покрытием, и катод — из сетки с никелевым покрытием.

Новое изобретение в настоящее время имеет более низкую плотность энергии, чем обычные аккумуляторы. Однако огромный размер таких батарей – фактически весь дом – компенсирует это ограничение. Кроме того, в таких аккумуляторах не используются ни токсичные, ни дорогие материалы.

Исследователи считают, что подобные батареи могли бы встраиваться не только в здания, но и, например, в мосты или автомагистрали, где снабжали бы электричеством системы мониторинга.