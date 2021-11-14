Удивительный девайс меняют форму – разные участки маски реагируют на конкретные эмоции.

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Маску создала выпускница Центрального колледжа Сент-Мартинса Янн Чой. Надувной девайс называется Liǎn и отражает эмоции человека в визуальном ключе.

Как работает удивительная маска: смотрите видео

Чой рассказала, что создала маску как дипломный проект для обучения.

В зависимости от того, решите ли вы действовать положительно или отрицательно в соцсетях, различные участки маски набухают, изменяя структуру маски.

Это экспериментальная маска, которая исследует взаимосвязь между нашими онлайн-персонами и людьми в реальности. Он реагирует на эмоции в режиме реального времени в интернете,

– написала Чой на своем сайте.



Прибор управляется искусственным интеллектом / Фото jannchoy

Маска создана из мягкого робототехнизированного материала, управляемого ИИ – искусственным интеллектом, который отслеживает настроение и настройку человека.

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По словам дизайнера, при создании маски она вдохновлялась традиционным китайским перформансом biàn liǎn.

Что такое biàn liǎn

Укоренившиеся в Китае традиционные выступления являются поджанром национальной оперы. Vian liǎn переводится как "изменение лица". Исполнители носят причудливые маски, каждая из которых демонстрирует определенную эмоцию. Во время спектакля актеры мгновенно сменяют маски, переключаясь между эмоциями.

Перформанс китайской оперы: смотрите видео