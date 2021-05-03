Основой для печати составных частей транзистора исследователи взяли наноцелюлозу. Это особый вид целлюлозы в виде кристаллов или нановолокон.

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Что известно о разработке

Наноцелюлозу получают из растений или отходов древесного производства. Она является хорошим изолятором для тока. Исследователи добавили ее в виде кристаллов в чернила, затем использовали для печати транзистора и электронной схемы.

Для токоведущих частей транзистора использовались чернила с добавками графена и углеродных нанотрубок. Чередуя чернила и слои печати удалось напечатать электронный датчик.



Испытания печатного транзистора в составе биодатчика / Фото Duke University

В частности, ученые напечатали датчик солей и эфиров молочной кислоты. Срок жизни такого датчика может быть до шести месяцев, после чего он может быть переработан в воде под воздействием звуковых волн.

Графен и углеродные трубки отделяются от материала практически полностью и их можно использовать для повторной печати, тогда как наноцелюлоза и бумажная подложка, на которой был распечатан датчик, подвергаются полной переработке.