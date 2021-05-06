Исследователи из Университета Бригама Янга сделали настоящее открытие. Им удалось спроектровать объемное изображение в воздухе. К нему можно прикоснуться пальцем и даже взаимодействовать.

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Что известно

Прототип технологии под названием Optical Trap Display продемонстрировали в 2018 году. В отличие от традиционных голограмм с ограниченным углом обзора, представленная ​​система позволяет увидеть изображение под любым углом и с любой стороны, поскольку изображение фактически рисуются в трехмерном пространстве.

Это происходит благодаря работе оптических ловушек и системе из двух лазеров, где один трансформирует частицы в воздухе, а другой подсвечивает полученную основу множеством оттенков.

Три года доработок и улучшений позволили команде сделать новые открытия: теперь система не просто показывает объемные картинки в воздухе, но и заставляет их двигаться и даже взаимодействовать с другими.

Смотрите демонстрацию возможностей голограмм: видео

Для полноценного наблюдения за голограммой необходимо вооружиться фотоаппаратом с макрообъективом, поскольку размеры проекций еще очень малы.

Хоть это и не те масштабы, о которых мечтают фанаты научной фантастики, ученые все же верят в то, что у их разработки есть шансы стать основой для создания полноценных и компактных очков дополненной реальности, где визуализации возникают прямо перед глазами и не требуют дополнительных действий.