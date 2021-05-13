Электронные имплантаты могут быть важным инструментом медицинского мониторинга и лечения. Поэтому разработчики стремятся сделать их не только "умными", но и максимально компактными.

Интересно Сами не справятся: почему самые богатые компании мира просят помощи у властей США

Перспективы изобретения

Новая разработка инженеров Колумбийского университета устанавливает рекорд в этой области. Ученые представили "систему на кристалле", которую можно просто ввести в тело с помощью тонкой иглы. В менее чем 0,1 кубического миллиметра удалось разместить полноценную систему для измерения температуры и беспроводной передачи собранных данных.

Такие системы объединяют все необходимые компоненты в одной электронной схеме. Из-за своих крошечных размеров антенна, которую можно разместить на корпусе, меньше, чем длина радиоволн. Поэтому для коммуникаций использовали ультразвук, регистрируя и отправляя сигналы с помощью собственного пьезоэлемента. Кроме того, здесь размещен датчик температуры, информация с которого передается тем же путем.

Эффективную работу наблюдали на лабораторных мышах, причем животным внутримышечно вводили до семи таких "термометров". В других экспериментах устройство успешно использовали для точечной стимуляции нейронов по ультразвуковому сигналу.

В будущем надеются создать такие же устройства для регистрации кровяного давления, содержания глюкозы и насыщенности кислородом.