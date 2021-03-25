Исследователи из Германии с помощью нанотехнологий создали удивительную бумагу. Выглядит она как и обычная. Но если подвести к ней ток, она становится мягкой, как тряпка, и восстанавливает жесткость после отключения питания.

Жесткостью можно управлять, изменяя уровень напряжения. Подобное свойство, например, может помочь в создании материалов, которые автоматически гасят удары.

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Детали разработки

В начале разработки ученые из Университета Иоганнеса Гутенберга в Майнце и Университета Фрайбурга взяли вещество под названием нанофибрилы целлюлозы – оно ​​собирается со стенок клеток древесины. Его, например, можно получать из отходов древесины. Частицы этого материала намного меньше обычных волокон целлюлозы.

В ходе экспериментов выяснилось, что при подаче на такую "нанобумагу" электрического тока она нагревается и происходит разрушение связей волокон нанофибрил целлюлозы друг с другом. Это приводит к тому, что материал полностью или частично теряет жесткость. Снятие напряжения восстанавливает связи в местах пересечения нановолокон и возвращает материалу первоначальную жесткость.

Исследователи собираются улучшать материал и в дальнейшем. По их мнению, он мог бы самостоятельно накапливать заряд и использовать его при необходимости. Такое свойство поможет установить для материала определенный порог срабатывания, чтобы он поглощал энергию нагрузки. Материал с запасом энергии на борту может выборочно тушить удары и повышенную нагрузку, например, при аварии автомобилей.