В прошлом году ученые из Массачусетского университета в Амхерсте разработали устройство Air-Gen. Оно генерирует электричество из окружающей среды и может работать почти в любой точке мира. После этого те же специалисты нашли способ изготавливать так называемые мемристоры, которые имитируют нейроны мозга и обрабатывают сверхнизкие электрические сигналы, которые по амплитудам соответствуют биологическим.

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Как работает технология

Эти две разработки объединили в одну. Как рассказывает Яо Цзюнь, который руководил командой вместе с профессором Дереком Лавли, они создали микросистему, в которой электричество с Air-Gen используется для запуска сенсоров и электрических цепей, изготовленных из мемристоров из белковой нанопроволоки.

Электроника получает энергию из окружающей среды для обеспечения работы сенсоров и вычислительного блока, без необходимости внешнего источника энергии. Он полностью автономный и интеллектуальный, в точности как автономный живой организм,

– комментирует ученый.

Устройство собрано из экологически чистых биоматериалов – белков, полученных из бактерий. Air-Gen сделан из протеобактерий Geobacter, которые Лавли открыл много лет назад, а затем использовал для получения электричества из влажного воздуха.

Работа демонстрирует возможность производства автономных интеллектуальных микросистем и использования искусственных нейронов в вычислениях. Особенно важно для дальнейшего применения то, что белковая нанопроволока в мемристорах сохраняет стабильность в водной среде и подвергается дальнейшей модификации.