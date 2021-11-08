На образование крупномасштабных структур Вселенной оказывает непосредственное влияние темная материя. Благодаря ей галактики скапливаются под действием гравитации, образуя суперскопление. Казалось бы, логично, если после кластеризации галактик образуется промежуток – войд, межгалактическая пустота. Но не все так однозначно, и здесь свою роль начинает играть таинственная темная энергия.

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Темная энергия и суперпустоты Вселенной

После Большого взрыва образовалась Вселенная, которая начала резко увеличиваться. Скорость такого "раздувания" превышала скорость света – этот период известен в астрономии как инфляция. После его окончания Вселенная не прекратила увеличиваться в размерах, но скорость все же снизилась. Однако сегодня оказалось, что пространство теперь расширяется с ускорением. Ученые считают, что причиной этого является загадочная темная энергия.

Именно такое расширение и является одной из причин образования сверхпустот. Ученые предлагают для аналогии простой пример – представить тесто, в котором есть изюм. Тесто со временем начинает расширяться, а расстояние между изюминками постепенно увеличивается, хотя сами они не двигаются. Изюм – это галактики или скопление галактик, а тесто – это постоянно увеличивающееся пространство, на что непосредственно влияет темная энергия.

Конечно, войды не являются "идеально пустыми". Такие пустоты – это регионы Вселенной, где количество вещества невероятно низкое, если сравнивать, например, местной группой галактик, куда входит и Молочный Путь. Но даже в войдах могут встретиться единичные галактики.

Вероятно, что крупнейшим войдом, обнаруженным на сегодняшний день является LOWZ North 13788. Диаметр этой пустоты составляет около 2 миллиардов 953 миллиона 225 тысяч 163 световых года. Сложно даже вообразить такие масштабы.