На фоне отсутствия голливудских премьер падение собрания кинотеатров России усиливается. Если в марте оно составляло 44 процента (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году), то апрель показал падение на 54 процента, пишет пропагандистское издание "Коммерсант". Более того, аналитики ожидают еще большего падения и говорят о риске закрытия половины кинотеатров.

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Россияне перестали ходить в кино

По недельной статистике динамика снижения еще выше: за период с 25 по 30 апреля падение сборов по отношению к средненедельному показателю 2021 года составило 76 процентов.

Падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52%: если в апреле 2021 года в кинотеатры пришли 10,65 миллионов зрителей, то в 2022 году – 5,06 миллиона. В марте этот показатель составлял 49%.

К уменьшению заработков привело и понижение цены на билеты. До исчезновения из ассортимента зарубежных блокбастеров средняя цена билета составляла 318 рублей, а сейчас – 269 рублей. У кинотеатров нет выбора, ведь на второстепенные премьеры, а тем более на российские, зритель не пойдет по цене условного "Доктора Стрэнджа", которого, кстати, россияне уже не увидят – майская премьера фильма отменена.

Кроме того, не стоит забывать и об общем падении покупательной способности россиян.

Кинотеатры готовят замену: очень равноценно

Чтобы хоть как-нибудь выйти из положения, прокатчики ищут ленты для показа. Так, собираются показать отреставрированные мультфильмы "Чиполлино", "Приключения Буратино" и "Тайну третьей планеты".

Над мультфильмами была "проделана большая работа по устранению дефектов и погрешностей изображения", говорят в пресс-службе "Централ Партнершип".

Легендарные Мультфильмы предстанут зрителю практически в том же виде, в каком они существовали на момент премьеры десятки лет назад. Таким образом, современные дети получат возможность познакомиться с богатством "золотой коллекции", многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а их родители – увидеть любимые фильмы по-новому.

– говорит генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

Пользователи сети шутят, не будет ли в "Чиполлино" изменен финал и не признали ли до сих пор экстремистским мультфильм из-за его содержания, который не подходит под идеологию современной путинской России.

"Летучая мышь" и "Синий ёжик": фильмы переименовывают, готовясь к показу пиратских копий

Еще одна порция испанского стыда поступила из Владивостока. Там местный кинотеатр "Москва" решил схитрить и показать нелегальные копии "Бэтмена" и "Соника", недавно вышедших в прокат по всему миру. Однако чтобы не "спалиться" фильмы переименовали. Так, "Бэтмен" стал "Летучей мышью", а "Соник-2 в кино" – "Синим ёжиком 2".



Россияне переименовывают фильмы, чтобы показать их пиратские копии / Фото ixbt

Лицензированные копии этих фильмов в России не выпускались, а местные СМИ уже предположили, что "в кинотеатре начал действовать так называемый параллельный импорт".

Обновлено: Издание УНИАН пишет, что после огласки в СМИ кинотеатр снял с проката эти два фильма.

Не отстает и телевидение

Между тем, пропагандистское издание "РИА Новости" анонсировало трансляцию на российском телевидении иранских фильмов, мультфильмов и сериалов. Страшно и представить, о чем они будут, учитывая, что это страна тотальных запретов и жестких правил, которые должны следовать строгим законам религии и традиций. Однако глава культурного представительства при Посольстве Ирана в России Масуд Ахмадванд говорит, что "это простые, но интересные и жизненные темы".

Прекрасная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю,

– считает Ахмадванд.

Со своей стороны мы можем только пожелать россиянам "приятного пересмотра" высокодуховного иранского культурного продукта.