Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал утвердить ее покупку Илоном Маском

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск собирается купить Twitter. Совет директоров компании единогласно рекомендовал утвердить ее покупку.

Маск хочет купить Twitter за 44 миллиарда долларов. Его предложение приблизилось к голосованию, которое может подготовить основу для продвижения соглашения.

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Совет директоров Twitter рекомендует утвердить покупку компании Маском

В заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам говорится, что совет директоров Twitter посоветовал акционерам одобрить соглашение, которое Маск впервые предложил в апреле. Если его одобрят, акционеры получат 54,20 доллара за каждую акцию.

Это является значительной прибавкой к стоимости ценной бумаги компании, которая составляет 39,31 доллара. Именно за столько Twitter продавал свои акции к оглашению Маском своих планов приобрести 9% акций компании.

Предложенная Маском покупка платформы социальных сетей за последние несколько месяцев пережила ряд взлетов и падений. В частности, сейчас самый богатый человек на планете и владелец нескольких высокоскоростных компаний обвинил Twitter в умалении информации о количестве учетных записей ботов на платформе. Он намекнул, что это может отразиться на планах выкупа.

В Twitter утверждают, что эти автоматизированные учетные записи, которые создают запланированные, предварительно написанные публикации, составляют лишь около 5% от 229 миллионов ежедневных активных пользователей сайта, которых можно монетизировать.

Это означает, что эти пользователи являются людьми и организациями, которые могут просматривать рекламу на платформе. Именно так Twitter и зарабатывает деньги. Рекламу, приносящую доход компании, ежедневно просматривают миллионы пользователей.

Рекламодатели тратят деньги и на основе этих объявлений ищут пользователей, с которыми можно взаимодействовать. Маск заявил, что планирует усилить усилия по получению прибыли в компании, если соглашение о покупке будет успешным.

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