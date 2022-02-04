Facebook – одна из самых популярных социальных сетей в мире, где зарегистрировано почти два миллиарда пользователей. Сообщества, группы, комментарии, обсуждения, чаты, ссоры, рабочие предложения и многое другое – все это можно найти здесь. Сегодня, 4 февраля 2022 года, фейсбуку исполнилось 18 лет – своеобразное совершеннолетие.

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Но начнем мы не с основания Facebook и развития компании. Эту историю вы можете посмотреть в нашем видео, где мы рассказываем о важнейших моментах становления соцсети.

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События настоящего – Meta

Следует отметить, что сегодня соцсеть Facebook – это лишь часть (хотя и огромная часть) гигантского корпоративного механизма, когда-то называвшегося Facebook, Inc. Но 28 октября 2021 года было объявлено о реорганизации и переименовании – теперь Facebook, Inc. называется Meta.

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Решение было принято потому, что в "империи" Марка Цукерберга уже давно был не только Facebook, но и несколько других сервисов: например, Instagram, WhatsApp, Oculus VR (теперь Meta Quest VR) и ряд других подразделений. Но главное, что новое название отображает новое движение компании в сторону Метаверса (metaverse). Сеть не заставила себя ждать и отреагировала на событие мемами и комментариями, но Цукерберг дал четко понять, что вектор деятельности бывшей Fasebook кардинально изменился.

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Скандалы и изменения

Но чем точно может похвастаться Meta за последние годы – это скандалы, в которые корпорация попадала. Здесь следует добавить, что как бы компания Цукерберга ни пыталась избежать негативных историй, ей крайне трудно этого добиться из-за собственных масштабов. Кроме того, многие обвинения выглядят более чем серьезно.

Так, соцсеть обвиняют в том, что она откровенно опасна для детей, способствует поляризации общества из-за своих алгоритмов и даже пропагандирует насилие. Интересно и то, что многие из этих обвинений прозвучали от собственной (уже бывшей) работницы – Фрэнсис Хауген. Средства массовой информации также проводили свои расследования, оказавшиеся для Цукерберга неутешительными.

Но не только Хауген "наезжает" на "империю" Марка Цукерберга. Большинство критиков обращают внимание на то, что социальная сеть Facebook не удаляла определенный контент. Например, содержащий насилие, действия сексуального характера, пропаганду наркотиков, различные формы дискриминации, нарушения авторских прав и прочее.

Компания не оставила критику без внимания и пытается модерировать контент, распространяемый людьми на платформе, но получается это, мягко говоря, плохо. Поскольку в большинстве случаев модерацией занимаются алгоритмы, встречается немало случаев несправедливых банов, ограничений и удалений.

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Учитывая огромный масштаб социальной сети, Facebook полагается на работу нейросетей, использующих алгоритмы для блокирования определенного контента (сообщения, комментарии). И именно это, по мнению многих пользователей сети, стало довольно негативной стороной, ведь алгоритмы работают не всегда хорошо.

Так, например, Facebook может удалить ваше сообщение, ведь оно "нарушаю стандарты сообщества", но одновременно с этим вы можете даже не понять, какое же сообщение удалили и что именно вы нарушили. Жалобы администрации в большинстве случаев результата не принесут.

Аналогичная ситуация и с комментариями – используя алгоритмы, Facebook удаляет нарушающие определенные стандарты. Только эти алгоритмы, конечно же, не учитывают контекст написанного. Поэтому часто в тематических группах, где ведутся горячие баталии под сообщениями, сеть удаляет совершенно невинные комментарии и оставляет агрессивные.

Поэтому контент, действительно нуждающийся в модерации, успешно распространяется платформой, а это еще больше усиливает критику и недовольство пользователей.

Технические проблемы

Хватает соцсети и технических сложностей в работе, которые проявляются в разных ее разделах. Дрова в огонь подбрасывает и сама компания, которая не спешит чинить то, что сломалось или из-за нехватки кадров, времени или просто откладывая все в долгий ящик.

Кроме того, частенько случаются и массовые сбои, выводящие из строя целые сервисы компании. Зачастую можно заметить, что не работает то Instagram, то Facebook, а иногда к ним присоединяется еще и WhatsApp.

В 2021 году случился самый массовый сбой в работе соцсети, повлиявший на весь интернет. Из-за ошибки в маршрутизации доступ к сети потеряли миллионы людей и сервисов, работа которых построена, в том числе, и на сервисах и инструментах Facebook. Не работали Twitter, Netflix, Steam и ряд других платформ, непосредственно связанных с Facebook.

Падение акций и потеря пользователей

Совсем недавно компанию Meta постигла еще одна огромная неприятность. В четверг, 3 февраля, акции компании обвалились на рекордные 26,4%.

Началось все с того, что в среду Meta заявила, что изменения, введенные в прошлом году компанией Apple, обойдутся ей в этом году примерно в 10 млрд недополученного дохода от рекламы.

Добавленные Apple функции конфиденциальности – это удар по рекламодателям, отслеживающим поведение потребителей в интернете для определения целевой рекламы,

– заявили в Meta.

Марк Цукерберг отметил, что компании тяжело конкурировать с TikTok, и что Facebook впервые начал терять пользователей по всему миру.

По данным исследовательской компании Birinyi Associates, падение рыночной капитализации Meta до 650 миллиардов стало самым сильным однодневным удешевлением любой американской компании.

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В завершение

Конечно, проблемы происходят не только вокруг социальной сети Facebook, но и вокруг тех же Instagram и WhatsApp. Учитывая это, казалось бы, что Марку легче продать свою "империю", чем выслушивать критику. Но нет, ведь эти проблемы – только вершина айсберга.

Meta (Facebook, Inc.) – это корпорация, вкладывающая огромные средства в разные отрасли, подталкивая прогресс. "На фейсбуке" выросли поколения "юзеров", и они не представляют своей жизни без него. Многие украинские пользователи пользуются исключительно "фейсбуком" и никакими другими социальными сетями. Это платформа, где мы общаемся, работаем, доносим свои мысли другим. Поэтому как Facebook, так и Meta будут существовать долго, а мы еще сможем оценить Метаверс Цукерберга.