Сотрудники сервисного центра взломали смартфон клиентки в поисках ее откровенных фото

Джейн Макгонигал, блогер из США, отправила свой смартфон на ремонт в сервисный центр. Впоследствии она получила серию писем, из которых стало ясно: смартфон взламывают.

В своем Twitter Джейн рассказывает, что отправила свой неисправный Pixel 5A на ремонт по почте. Дело в том, что Google сотрудничает с сервисом доставки FedEx и принимает устройства на обслуживание удаленно.

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Что произошло

Через некоторое время после отправки смартфона Джейн начала получать оповещения на email – они свидетельствовали, что кто-то с помощью смартфона сбросил пароли и вошел в ее аккаунты Google (в том числе Drive) и Dropbox.

Девушка немедленно воспользовалась функцией отслеживания локации и увидела, что смартфон прибыл в сервисный центр в Техасе несколько недель назад. Это означало, что доступ в облачные хранилища незаконно получили не работники почтовой службы, а специалисты в сервисном центре.

В журнале активности можно было увидеть, что именно искали в облачных хранилищах: неизвестные копались в фотоальбомах — в частности, они просматривали ее снимки в купальнике, обжатой спортивной одежде и платьях, а также посмотрели фото со швами после операции.

Сообщения о совершенных действиях в аккаунте сразу же подчищались.

Владелица гаджета предполагает, что искали, скорее всего, фото порнографического или эротического характера, однако, к счастью, подобных фотографий у Джейн не было.

Макгонигал попыталась дистанционно очистить свой Pixel 5A, воспользовавшись встроенной функцией "Найти устройство", однако сделать это не получилось. В одном из твитов она обратилась к своим читателям в Twitter и попросила сообщить ей об аналогичных случаях, чтобы составить коллективный иск.

"Если кто-то заинтересован в подаче коллективного иска против Google по этому поводу, не стесняйтесь обращаться ко мне."

Как пишет PhoneArena, один аналогичный случай уже нашелся. Пользователь Reddit отправлял смартфон Pixel своей жены в тот же сервисный центр в Техасе, после чего обнаружил, что их откровенные фото появились в соцсетях. Кроме того, была предпринята попытка украсть деньги со счета PayPal.

Реакция Google

Представитель Google уже отреагировал на ситуацию. Он сообщил, что компания расследует этот инцидент и напомнил, что официально Google рекомендует создать резервную копию данных смартфона и очистить его перед отправкой на гарантийное обслуживание. Однако сделать это не всегда есть возможность, особенно если не работает экран или вообще смартфон не включается.