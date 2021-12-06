В своем Twitter Джейн рассказывает, что отправила свой неисправный Pixel 5A на ремонт по почте. Дело в том, что Google сотрудничает с сервисом доставки FedEx и принимает устройства на обслуживание удаленно.

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Что произошло

Через некоторое время после отправки смартфона Джейн начала получать оповещения на email – они свидетельствовали, что кто-то с помощью смартфона сбросил пароли и вошел в ее аккаунты Google (в том числе Drive) и Dropbox.

Девушка немедленно воспользовалась функцией отслеживания локации и увидела, что смартфон прибыл в сервисный центр в Техасе несколько недель назад. Это означало, что доступ в облачные хранилища незаконно получили не работники почтовой службы, а специалисты в сервисном центре.

В журнале активности можно было увидеть, что именно искали в облачных хранилищах: неизвестные копались в фотоальбомах — в частности, они просматривали ее снимки в купальнике, обжатой спортивной одежде и платьях, а также посмотрели фото со швами после операции.

Сообщения о совершенных действиях в аккаунте сразу же подчищались.

Владелица гаджета предполагает, что искали, скорее всего, фото порнографического или эротического характера, однако, к счастью, подобных фотографий у Джейн не было.

Макгонигал попыталась дистанционно очистить свой Pixel 5A, воспользовавшись встроенной функцией "Найти устройство", однако сделать это не получилось. В одном из твитов она обратилась к своим читателям в Twitter и попросила сообщить ей об аналогичных случаях, чтобы составить коллективный иск.

"Если кто-то заинтересован в подаче коллективного иска против Google по этому поводу, не стесняйтесь обращаться ко мне."

Как пишет PhoneArena, один аналогичный случай уже нашелся. Пользователь Reddit отправлял смартфон Pixel своей жены в тот же сервисный центр в Техасе, после чего обнаружил, что их откровенные фото появились в соцсетях. Кроме того, была предпринята попытка украсть деньги со счета PayPal.

Реакция Google

Представитель Google уже отреагировал на ситуацию. Он сообщил, что компания расследует этот инцидент и напомнил, что официально Google рекомендует создать резервную копию данных смартфона и очистить его перед отправкой на гарантийное обслуживание. Однако сделать это не всегда есть возможность, особенно если не работает экран или вообще смартфон не включается.

Всю цепочку твитов Джейн Макгонигал можно прочитать по ссылке. Тред состоит из шести публикаций и большого количества ответов на комментарии.